Бактерии из желудка коров способны перерабатывать пластик

Вадим Карасев

Исследование показывает, что бактерии, живущие в одном из отделов желудка коровы, могут разрушать пластик.

Учитывая уже известные микроорганизмы, способные разлагать природные полиэфиры, например, содержащиеся в кожице помидоров или яблок, авторы исследования предположили, что, поскольку рацион коровы содержит значительное количество природных полиэфиров, в их желудке можно найти бактерии, способные перерабатывать большой набор таких веществ. Для проверки этого Дорис Рибич (Doris Ribitsch) из венского Университета природных ресурсов и наук о жизни и ее коллеги взяли жидкость из рубца — одной из частей многокамерного желудка коровы. Рибич отмечает, что объем рубца у одной коровы обычно составляет около сотни литров. «Вы можете представить себе огромное количество рубцовой жидкости, накапливающейся на бойнях каждый день, — и это всего лишь отходы», — говорит она.

Рубцовую жидкость проверили на трех типах полиэфиров: полиэтилентерефталат (синтетический полимер, обычно используемый в текстильных изделиях и упаковке), полибутиратадипинтерефталат (биоразлагаемый пластик, часто используемый в пластиковых пакетах) и полиэтиленфурандикарбоксилат (материал на биологической основе, изготовленный из возобновляемых ресурсов). Каждый пластик был протестирован как в виде пленки, так и в виде порошка.

Результаты показали, что все три пластика могут быть разрушены микроорганизмами из желудков коров в лабораторных условиях, причем пластиковые порошки разрушаются быстрее, чем пластиковая пленка. Следующим шагом, по словам исследователей, должно стать выявление конкретных микроорганизмов, имеющих решающее значение для разложения пластика, из тысяч видов, живущих в коровьем рубце, а затем и вырабатываемых ими ферментов. После идентификации ферментов их можно будет производить и применять на предприятиях по переработке пластика. Сейчас исследователи полагают, что успешное разложение полиэфиров зависит не от одного фермента, а от нескольких, действующих одновременно.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.