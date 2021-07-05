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Белла Хадид, Тина Кунаки, Амбер Валетта и другие на показе Off-White в Париже

Белла Хадид, Тина Кунаки, Амбер Валетта и другие на показе Off-White в Париже

Сегодня в Париже стартует Неделя высокой моды, которая порадует нас и очными показами. Ну а вчера вечером в столице Франции осенне-зимнюю коллекцию своего бренда Off-White показал Вирджил Абло. На подиум вышли Белла Хадид, Кэндис Свейнпол, Джоан Смоллс, звезда мира моды 1990-х Амбер Валетта, Бьянка Балти, а также диджей и музыкальный продюсер Хани Дижон. Ну а среди гостей снова была Тина Кунаки, которая сейчас, кажется, не пропускает ни одной модной вечеринки. Специальной гостьей шоу стала и певица M.I.A., которая выступила перед собравшимися, исполнив свой главный хит Paper Plans.

Главным трендом моды после пандемии стали яркие цвета, и возвращения к бежевым тотал-лукам пока явно не предвидится. На смену зеленому и розовому цветам, определяющим модные образы этого лета, придут ярко-синий и оранжевый оттенки.


Кэндис Свейнпол


Белла Хадид



Джоан Смоллс

Эффектные платья в коллекции дополнялись традиционными для бренда вещами в спортивном стиле, а яркие ключевые модели уравновешивались приглушенной серо-белой палитрой и вещами, которые вполне прошли бы проверку деловым дресс-кодом: пальто прямого кроя и минималистичными пиджаками. Ну а завершали все весьма эксцентричные аксессуары, например, маски с рогами.


Белла Хадид


Амбер Валетта



Бьянка Балти
Джорджина Гренвилль
Хани Дижон





Я писал в своем дневнике, что Off-White должен быть взрослым. Что значит быть "молодым брендом" на седьмом, восьмом году существования? Я уже заявлял, что это молодежный бренд, смежный с уличной одеждой, но я расстраиваюсь, если не чувствую эволюции, и посыл становится однообразным. Я чувствую, что мир изменился,

— рассказал Абло перед показом.


Вирджил Абло и Белла Хадид
Джоан Смоллс и Белла Хадид
M.I.A.

Гости показа


Тина Кунаки


Карин Ройтфельд
Джастин О'Ши и Вероника Хейлбруннер
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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