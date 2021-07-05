Бритни Спирс звонила в службу спасения накануне скандального заседания суда

Вадим Карасев

СМИ стало известно, что Бритни Спирс позвонила в службу спасения 911 в преддверии слушаний по ее опекунству. В своем обращении 39-летняя артистка сообщила о себе как о жертве жестокого обращения опекунов.

Издание People подтвердило, что из офиса шерифа округа Вентура представители закона даже "прибыли в ее дом по ее просьбе". The New Yorker отметил, что, хотя законы штата Калифорния обычно позволяют общественности получать доступ к экстренным вызовам, власти закрыли записи сообщения Бритни. Это объясняется тем, что расследование еще продолжается.

После предполагаемого звонка певицы команда ее помощников начала "отчаянно переписываться". Издание заявило:

Они беспокоились, что Спирс может сказать на следующий день, и обсудили, как подготовиться, если она выйдет из-под контроля.





Люди, которые сделали это со мной, не должны сбегать. Мой отец и все, кто участвует в этом опекунстве, мое руководство,— они должны быть в тюрьме,

— сообщила артистка при даче показаний.

Напомним, что на судебном заседании, о котором идет речь, Бритни заявила, что в течение многих лет подвергалась строгому контролю со стороны своих опекунов. Ей насильно давали сильнодействующие препараты, заставляли выступать на сцене, угрожая и шантажируя, не разрешали выходить замуж и рожать детей и подвергали эмоциональному насилию. Также она лишена права распоряжаться своими финансами.

Три дня назад стало известно, что судья Верховного суда Лос-Анджелеса отклонила просьбу адвоката звезды об отстранении отца Бритни от должности опекуна. Окончательное решение суд примет, когда Бритни совершит дополнительные юридические процедуры, в частности подаст ходатайство о прекращении опекунства.



