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Данилов ответил, готова ли Украина к наступлению России

Данилов ответил, готова ли Украина к наступлению России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в 2021 году Украина готова к наступлению России. В 2014 году ситуация была другая, поэтому украинское государство тогда не было готово.

По его словам, сейчас происходят довольно сложные процессы.

"Несмотря на то, что ко всему подготовиться невозможно - к основным вызовам, которые можно оценить, Украина готова. Сейчас у нас совсем по-другому", - заявил Данилов.
Данилов заявил, что у России единая доктрина - они должны с кем-то вести войну, иначе у них очень быстро происходит развал, если нет внешнего врага.

Он заявил, что у Украины другое технологическое обеспечение, другая армия и другое вооружение. Кроме того, у Украины появились настоящие партнеры - страны Балтии, Польша, Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, отметил секретарь СНБО.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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