Деми Мур проводит летние каникулы с дочерью Румер в Греции
В этом году многие американские знаменитости словно заново открыли для себя Европу — летние каникулы в европейских странах проводит очень много звездных семей. Их ряды пополнили и Деми Мур со старшей дочерью Румер.
Отдыхать они отправились в Грецию, где вчера и отметили День независимости. Выходной 58-летняя Деми и 32-летняя Румер провели на острове Санторини, где катались на яхте и наслаждались местными пейзажами и морским бризом.
Поздравив подписчиков с 4 июля, Деми получила в ответ немало комплиментов.
Красавицы! Женщины, вы прекрасны! Хорошего вам отдыха в одном из лучших мест на планете!
— пишут актрисе фолловеры со всего мира.
Румер — старшая дочь Деми Мур от ее брака с Брюсом Уиллисом. У бывших супругов есть еще две дочери: 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула.
После развода с Мур Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая родила от него двух дочерей. С новой семьей экс-супруга Деми находится в дружеских отношениях, как и их с Уиллисом дочери. Они часто собираются все вместе, отмечают семейные праздники и всегда готовы прийти друг другу на помощь, что бы ни случилось.
Инсайдеры отмечают, что семьи очень близки и Хеминг не только не ревнует мужа к экс-супруге, но и дружит с ней и не возражает, чтобы Брюс навещал Деми с дочерьми и проводил с ними время в их доме.