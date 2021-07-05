Деми Мур проводит летние каникулы с дочерью Румер в Греции

Вадим Карасев

В этом году многие американские знаменитости словно заново открыли для себя Европу — летние каникулы в европейских странах проводит очень много звездных семей. Их ряды пополнили и Деми Мур со старшей дочерью Румер.

Отдыхать они отправились в Грецию, где вчера и отметили День независимости. Выходной 58-летняя Деми и 32-летняя Румер провели на острове Санторини, где катались на яхте и наслаждались местными пейзажами и морским бризом.





Деми Мур с дочерью Румер

Поздравив подписчиков с 4 июля, Деми получила в ответ немало комплиментов.

Красавицы! Женщины, вы прекрасны! Хорошего вам отдыха в одном из лучших мест на планете!

— пишут актрисе фолловеры со всего мира.





Румер Уиллис

Румер — старшая дочь Деми Мур от ее брака с Брюсом Уиллисом. У бывших супругов есть еще две дочери: 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула.

После развода с Мур Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая родила от него двух дочерей. С новой семьей экс-супруга Деми находится в дружеских отношениях, как и их с Уиллисом дочери. Они часто собираются все вместе, отмечают семейные праздники и всегда готовы прийти друг другу на помощь, что бы ни случилось.

Инсайдеры отмечают, что семьи очень близки и Хеминг не только не ревнует мужа к экс-супруге, но и дружит с ней и не возражает, чтобы Брюс навещал Деми с дочерьми и проводил с ними время в их доме.