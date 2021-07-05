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Джулия Робертс и ее муж поделились редкими личными снимками в честь годовщины свадьбы

Джулия Робертс и ее муж поделились редкими личными снимками в честь годовщины свадьбы

Вчера 53-летняя голливудская актриса Джулия Робертс и ее 52-летний супруг, кинооператор Дэниел Модер, отмечали важную дату — 19 лет со дня свадьбы. По этому случаю они опубликовали редкие снимки в своих соцсетях и поздравили друг друга с годовщиной.


19 лет. И это только начало,

— написала Джулия.

А ее муж поделился архивным кадром, сделанным еще до их свадьбы.

Сегодня мы начинаем наш 20-й год брака. Эта фотография была сделана на пыльной дороге до этой великой идеи пожениться. Просто однажды я ухватился за эту прекрасную девушку. Это было в эпический день,

— вспомнил Дэниел.

Джулия и Дэниел познакомились на съемках фильма "Мексиканец" в 2000 году, в котором Робертс снималась в главной роли. Спустя два года они поженились — свадьбу пара сыграла на своем ранчо в Нью-Мексико. Супруги воспитывают троих детей: 16-летних двойняшек Хэзел и Финнеаса и 14-летнего Генри, по случаю дня рождения которого Модер недавно опубликовал редкое видео.


Джулия Робертс и Дэниел Модер с детьми


Джулия Робертс с детьми

Для звезды фильма "Красотка" брак с Модером стал вторым (она также была замужем за кантри-певцом Лайлом Ловеттом). По ее признанию, встреча с будущим мужем в корне изменила ее жизнь и сделала ее по-настоящему счастливой.

Каждый день, каждую минуту я чувствую, что он мой самый любимый человек. Его точка зрения всегда интересует меня больше, чем мнения остальных. Нам действительно очень повезло. Мы просто очень любим друг друга и наслаждаемся каждой минутой вместе,— говорила она о муже.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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