Еще одна страна ЕС и НАТО поддержала вступление Украины

Алексей Вольцев

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас рассказал о том, что Афины поддерживают интеграцию Украины в ЕС и НАТО."Мы будем поддерживать Украину в ее вступлении в ЕС, в НАТО. Мы можем стать идеальным союзником Украины в ЕС. Мы заинтересованы в развитии отношений, поскольку, с одной стороны, Украина - это часть Европы, но это и наша соседняя страна", - сказал Дендиас на совместной пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник.Глава греческой дипломатии отметил, что Украине стоит больше использовать положения Соглашения об ассоциации с ЕС."Мы поддерживаем выбор Украины в ее вступлении в НАТО, соблюдение требований НАТО. И мы работаем над четким соблюдением мер безопасности, что касается Украины, в частности нашего военного флота на Черном море", - подчеркнул Дендиас."Я рассказал ему о текущем состоянии дел в Донбассе, в оккупированном Крыму, вдоль украинской границы. К сожалению, ситуация неутешительная. Напряжение сохраняется", - рассказал Кулеба о переговорах с греческим коллегой.