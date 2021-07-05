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Гей-парад в Тбилиси отменили из-за массовых акций протеста

Гей-парад в Тбилиси отменили из-за массовых акций протеста

В Тбилиси прошли массовые акции протеста против проведения гей-парада. Их участники забрасывали журналистов камнями и бутылками, срывали и сжигали радужные флаги и в конечном итоге добились отмены акции.

Организаторы акции Tbilisi Pride сообщили, что полиция и власти, по всей видимости, не смогут обеспечить безопасность участников, поэтому было принято решение отменить всю акцию целиком, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем людей.


На опубликованных видео противники парада нападают на его участников, один из них даже попытался наехать на людей на скутере. Отдельные протестующие указывали, что их вдохновила позиция местной церкви, но духовенство это отвергло: одобряется только мирная форма протеста.

Так сейчас выглядит центр Тбилиси — люди танцуют, поют и веселятся. Это не национальный праздник, просто противники гей-парада в центре столицы Грузии празднуют его отмену.https://t.co/zpOEDuDGqM pic.twitter.com/hGwP4YzO5p

— РБК (@ru_rbc) July 5, 2021

В ЕС и ООН уже отреагировали на происходящее — там призвали власти страны защитить участников марша. Отдельное заявление выпустило посольство Великобритании, указавшее на ущерб для репутации всей страны из-за стычек. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили притом назвал парад неприемлемым для большинства граждан и "нецелесообразным".

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По материалам: uposters.ru

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