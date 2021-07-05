Генконсульство РФ в Афганистане прекратило работу из-за наступления боевиков

Вадим Карасев

Российское генконсульство в афганском городе Мазари-Шарифе приостановило работу из-за обострения обстановки на севере страны. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает ТАСС.

По его словам, многие консульства временно прекратили свою работу "до прояснения обстановки".

"Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность", — сказал дипломат.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск, действовавших на территории страны с 2001 года. Вывод войск начался в мае, а 2 июля стало известно, что американцы покинули авиабазу Баграм под Кабулом — ключевую базу в регионе. После начала исхода войск США террористическая группировка "Талибан*" начала масштабное наступление на районы, контролируемые правительственными силами. К текущему моменту боевики захватили почти половину страны. Правительство Афганистана объявило национальную мобилизацию и начало раздавать добровольцам оружие.

За последние 2 недели произошло несколько случаев бегства на территорию соседнего Таджикистана афганских военных, отступающих в боях с талибами. 5 июля пресс-служба таджикских погранвойск сообщила, что на территорию страны отступили более тысячи афганских военнослужащих. Замир Кабулов подчеркнул, что Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжат оказывать Таджикистану помощь в обеспечении безопасности границы с Афганистаном в плановом режиме.



Как писал Ruposters, после ухода из Афганистана Вашингтон пообещал Кабулу больше не создавать военные базы в Центральной Азии.

* террористическая организация, запрещенная на территории России