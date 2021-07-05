Google удалила из Play Store приложения, которые похищали конфиденциальную информацию

Лидия Мартынова

Компания Google снесла сразу девять мобильных приложений из магазина Play Store, которые нарушали правила конфиденциальности, сообщает Engadget. Это произошло после того, как аналитики Dr.Web обнаружили, что эти приложения воруют пароли и учетные данные Facebook.Это были довольно популярные приложения, общее количество их скачиваний достигало 5,8 млн. Например, среди них были приложения:Processing Photo: более 500 тысяч скачиванийRubbish Cleaner: более 100 тысяч скачиванийInwell Fitness: более 100 тысяч скачиванийHoroscope Daily: более 100 тысяч скачиванийApp Lock Keep: более 50 тысяч скачиванийLockit Master: более 5 000 тысяч скачиванийHoroscope Pi: 1 000 скачиванийApp Lock Manager: 10 скачиванийПриложения обманывали пользователей, загружая настоящую страницу Facebook и отдельный код jаvascript, который перехватывал данные, которые нужны для входа при авторизации. Затем jаvascript посылал информацию в приложение, которое затем передавало краденую информацию на командный сервер. Также похищали и файлы cookie текущей сессии авторизации.Целью каждой атаки были данные Facebook, но разработчики могли запросто перенаправить пользователей на другие сайты или сервисы. Эти приложения были достаточно функциональными, потому что в каждом разработчики использовали по пять вариантов вирусного программного обеспечения. Но везде задействовали один и тот же код jаvascript и идентичные форматы файлов конфигурации для считывания данных.В Google сообщили, что уже запретили всем разработчикам этих приложений доступ в магазин Play Store. Однако, насколько такой запрет будет эффективным - пока неизвестно, так как разработчики могут просто создать себе новые учетные записи для загрузки приложений в Play Store.