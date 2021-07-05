Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — это имя, которое у всех на слуху. Причина в том, что его астрологические прогнозы всегда точны и полезны. Эта неделя не станет исключением, ведь астролог рассказал, каким будет период с 5 по 11 июля.

Портал Woman’s day поделился мнением астролога о том, какой будет этот период. В целом настроение звезд оптимистичное, поэтому не стоит сильно переживать за будущее. Сфокусируйтесь на настоящем времени и наслаждайтесь происходящим. Не спешите и берегите силы — они могут вам срочно понадобиться.

Овен

У Овнов ожидается много интересных и важных событий, но не все дни недели будут благоприятными и яркими. 8 июля ожидается небольшой хаос и неурядицы, так что в этот четверг лучше пользоваться заговорами на удачу перед важными делами. В остальные дни всё будет тихо и спокойно. Фактически, Овны претендуют на первую строчку в рейтинге самых удачливых людей этой недели. Особый успех их ожидает в сфере любви. Финансы и работа станут второстепенными. Лучше сначала разобраться с семейными и домашними неурядицами, а потом думать о деньгах и бизнесе.

Телец

Не исключено, что многие Тельцы смогут преодолеть черную полосу в любви, если таковая, конечно, имеется. Особенно позитивными будут изменения для тех, кто находится в поисках. Таким людям можно воспользоваться семью способами борьбы с одиночеством. Это просто идеальное время для новых знакомств, романтики и флирта. Очень хорошо на поисках второй половинки скажутся путешествия. Деловые поездки будут крайне удачными и для финансовой стороны жизни. Это то самое время, когда можно успешно сочетать работу и амурные дела.

Близнецы

У Близнецов ожидается крайне динамичная и беспокойная неделя. Особенно стоит выделить вторник. В этот день звезды и планеты будут наиболее негативными. Нужно будет смотреть в оба и не рисковать. Даже в благоприятные дни 10 и 11 числа людям этого Знака стоит быть чуточку осторожнее. В конце недели можно подписывать важные бумаги, заключать сделки, браться за важные дела. Если наступит усталость, желательно воспользоваться советами о том, как восстановить силы. Не стоит обделять вниманием близких и вторую половинку. Можно и даже нужно дарить подарки.

Рак

У Раков на этой неделе будет очень много положительной денежной энергетики, особенно 5 и 8 июля. Чтобы доходы росли, а долги таяли, необходимо правильно распоряжаться этой энергетикой и удачей. В этом им помогут три простых правила. На этой неделе полезно будет также заниматься планированием дел на будущее. Большую пользу принесет интуиция. Что касается любви, то в этой сфере Ракам стоит прислушиваться не только к внутреннему голосу, но и к логике. Одинокие люди этого Знака смогут найти вторую половинку. Главное в амурных делах не торопиться.

Лев

Начнется неделя не с лучшей ноты. Павел Глоба отмечает, что 5 июля звезды будут в диссонансе с планетами, но зато уже 6 числа ситуация измениться на противоположную. Если в данный момент в жизни Львов все идет наперекосяк, им стоит воспользоваться тремя методами борьбы с черной полосой. В отношениях со второй половинкой могут всплыть какие-то неприятные факты из прошлого, но на них лучше не заострять внимание, чтобы не остаться в одиночестве. В целом неделя прекрасно подойдет для отдыха и отпуска. Решение многих проблем замедлится.

Дева

Девам на этой неделе стоит заняться поисками своего призвания. В этом им помогут советы тарологов, а также мощная интуиция. В целом период крайне благоприятен для смены обстановки и перемен. Можно заняться поисками новой работы, открытием нового бизнеса. Всем, кто состоит в отношениях, стоит заняться совместными делами по дому, отправиться в путешествие, на поиски приключений. Астролог советует Девам искать новые яркие эмоции, стараться больше времени проводить в развлечениях и общении. Это отличное время для романтики, флирта.

Весы

В целом неделя ожидается для Весов крайне благоприятная, но возможно появление сложных жизненных ситуаций. Найти из них выход помогут три эффективных способа. Особенно осторожными, по мнению Павла Глобы, Весам стоит быть 8 числа. В этот день ночные светила будут в дисгармонии. 6, 7 июля возможно продвижение по службе, успехи в бизнесе, в поиске новой работы. Самый лучший день для общения и домашних дел — 10 июля. Самый главный совет для людей этого Знака — нужно ценить то, что есть. Не стоит гневить судьбу.

Скорпион

Первый блин, как говорится, всегда комом. 5 июля — сложный день, но Скорпионы справятся с натиском проблем. Справиться с ними быстрее поможет привлечение в жизнь позитивных мыслей. С 6 июля ситуация начнет меняться к лучшему. Самыми благоприятными днями недели станут 8 и 9 число. В это время Скорпионы смогут воплотить в жизнь все свои самые смелые задумки и мечты. Успех обеспечен не только в бизнесе, но и в любви. Эту неделю нужно посвятить романтике и поискам второй половинки.

Стрелец

Стрельцам нужно срочно избавиться от чувств и эмоций, разрушающих удачу. Если этого не сделать, двигаться вперед по карьерной лестнице станет гораздо сложнее. Особенно трудно продвигаться дела будут 7 июля, когда звезды и планеты окажутся в диссонансе. Один из самых главных советов астролога для этих людей — не нужно спорить. Лучше потратить внутренние силы и энергетику на что-то более позитивное и приятное. Как можно больше времени астролог советует проводить с близкими людьми. Им понадобится тепло и оптимизм Стрельцов.

Козерог

Козерогам на этой неделе придется много времени посвящать борьбе с конкурентами по бизнесу и отстаиванию своих интересов в коллективе. Не исключено, что денежная чакра под натиском проблем закроется. Исправить это помогут простые упражнения и понятные методики. Самыми главными делами в период с 5 по 11 число станут дела домашние. Стоит посвятить время уборке, ремонту. Очень важно при этом находить компромиссы с близкими людьми, особенно если некоторые дела придется делать совместно.

Водолей

У Водолеев будет много важных дел на протяжении всей недели, но удача может покинуть их в понедельник и воскресенье. В эти дни желательно пользоваться шепотками на удачу. 6 и 7 июля — наоборот, самые благоприятные дни. В середине недели Водолеям очень повезет в любви, но для этого придется быть чуть более открытыми, раскрепощенными. Важно показывать окружающим только самое лучшее в себе. На работе же главными могут стать какие-то рутинные занятия. Нужно быть осторожнее, чтобы не допускать ошибок в работе с цифрами.

Рыбы

У Рыб на этой неделе может происходить нечто неприятное, особенно 6 и 11 июля. Не стоит унывать, если произойдет что-то плохое, ведь всегда можно использовать отрицательную энергию негативных событий в свою пользу. В целом эту неделю можно посвятить как усердному труду, так и беззаботному отдыху. Тут выбор только за самими Рыбами. В любви людей данного Знака также ожидает много приятных событий. Велика вероятность того, что Рыбы найдут любовь, либо укрепят уже существующие отношения.