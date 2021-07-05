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Гвен Стефани и Блейк Шелтон поженились

Гвен Стефани и Блейк Шелтон поженились

51-летняя Гвен Стефани вышла замуж за 45-летнего Блейка Шелтона. Свадьба пары была тайной и состоялась в субботу, 3 июля. Торжество влюбленные отмечали на ранчо певца в Оклахоме, где, как ранее сообщали инсайдеры, Шелтон специально построил часовню для свадьбы с Гвен.


Блейк Шелтон и Гвен Стефани стали встречаться в 2015 году, после того как познакомились на съемках шоу The Voice. Оба на тот момент только расстались со своими вторыми половинками: Шелтон объявил о разводе с Мирандой Ламберт, с которой он прожил в браке четыре года. А Гвен ошарашила поклонников новостью о расставании со своим мужем Гэвином Россдейлом, вместе с которым она прожила 13 лет и от которого родила троих сыновей.

О помолвке пара объявила прошлой осенью — музыкант подарил возлюбленной кольцо с крупным бриллиантом. По сообщениям инсайдеров, предложение руки и сердца от Шелтона для Стефани было сюрпризом. Но, конечно, приятным.

Других подробностей свадьбы пары пока нет. Известно, что на торжестве были их близкие и родные. Скорее всего, оно было довольно скромным и не помпезным.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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