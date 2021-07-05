Идею цифрового портфолио поддержали 60% семей с детьми школьного возраста

Анастасия Иванова

60% семей с детьми школьного возраста положительно относятся к идее создания федерального цифрового сервиса для хранения портфолио школьников, при этом надежным и безопасным считают такой сервис около трети респондентов (31%), небезопасным — 57%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВЦИОМ.

«Безопасным электронный формат хранения портфолио школьников считают почти треть опрошенных — 31%, а небезопасным — 57%. Среди основных достоинств создания электронного портфолио школьника опрошенные отметили облегчение доступа к данным (12%), сохранность информации (11%), а также долговечность ее хранения (10%)», – говорится в сообщении ВЦИОМ.

Участники опроса в числе достоинств данного сервиса привели также возможность следить за успехами ребенка (9%), возможные бонусы при поступлении (6%), простоту в использовании (4%) и дополнительную мотивацию для ребенка (2%). Недостатками подобного формата опрошенные назвали риски взлома (16%), возможный доступ посторонних лиц к информации (11%), сбои в работе программы (6%), необходимость наличия интернета и компьютера (6%).

Отрицательно к такой идее относятся 31% респондентов. А 83% родственников школьников положительно относятся к тому, что современные школьники могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ за отдельные активности.