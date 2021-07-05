Кабмин к осени определится с финансированием обновления транспортной инфраструктуры

Алексей Вольцев

04.07.2021 17:51

Автор: Марьям Гулалиева

Источник: ТАСС

Правительство России обсуждает модель финансирования обновления городской транспортной инфраструктуры и подвижного состава, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями российского и иностранного бизнеса, которая проходит в рамках его рабочей поездки в Уральский федеральный округ. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

По словам премьер-министра, «инфраструктура и подвижный состав нуждаются в кардинальном обновлении». При этом, «если уже и делать это обновление, то это должны быть современные, новые электробусы, трамваи, автобусы — экологичные, адекватные самым последним технологиям, которые на сегодняшний день активно, в том числе в РФ, используются», отметил он.

«Скажу вам откровенно: мы сейчас находимся в стадии обсуждения всей модели, связанной с финансированием», — сообщил Мишустин.

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По его словам, в течение месяца кабмин намерен определиться в части социально-экономических инициатив. «Мы должны в течение месяца завершить уже подход с точки зрения социально-экономических инициатив, которые мы будем на трёхлетку планировать, соответственно, проекты, которые на сегодня рассматриваются Министерством промышленности и торговли, должны быть скоординированы с региональными программами развития. У нас в принципе планируется окончательная схема реализации всех мероприятий по этому направлению до конца августа», — сказал председатель Правительства.

Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому на ремонт не менее двух тысяч километров дорожной сети российские регионы получат дополнительно 30 миллиардов рублей. Этот транш стал вторым в 2021 году. Ранее на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов в регионах было выделено 100 миллиардов рублей.

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