Как обуздать цены на дизтопливо

Анастасия Иванова

В Совете Федерации предлагают заключить соглашение между нефтяниками и транспортными компаниями

00:00 Автор: Алексей Никишин

Недавно биржевая цена дизельного топлива достигла максимального значения с 2018 года и составила 52,6 тысячи рублей за тонну. Ценники начали переписывать и на некоторых АЗС. Чтобы не допустить подорожания продуктов и товаров первой необходимости из-за роста стоимости топлива, в Совете Федерации считают оправданным заключение соглашений на доставку товаров по твердым ценам. Возможно, этот вопрос будет поднят на ближайшем заседании палаты.

Сезонное подорожание?

По мнению экспертов, рост биржевых цен на дизтопливо носит сезонный характер. Как отмечают в Российском топливном союзе, сказался целый ряд факторов: идет уборочная кампания, начались отпуска и поездки на дачу у автолюбителей, наконец, выросла цена нефти и на мировом рынке. Негативную роль могло сыграть и начало ряда плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Сейчас закрыты НПЗ в Астрахани, Ачинске, Самаре и Нижнекамске. Кстати, проблема сезонных остановок НПЗ поднималась сенаторами совсем недавно. Сенатор Андрей Кутепов предложил раскрыть для участников топливного рынка планы-графики ремонта нефтеперерабатывающих заводов. По словам сенатора, это необходимо для того, чтобы избежать дефицита бензина и роста цен на него.

Новак: объёмы продаж дизтоплива и бензина на бирже вновь будут увеличены

Признавая объективность всех вышеперечисленных факторов, влияющих на цену горючего, нельзя не отметить, что «сезонные подорожания» топлива стали возникать как-то уж слишком часто. Ведь проблема цен на автозаправках серьезно обсуждалась в Правительстве только в марте этого года. Именно тогда в качестве решения в было предложено применить механизм демпфера, который призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке. Суть в том, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, чтобы они не повышали цены внутри страны. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива с государством. Демпферный механизм уже работает с 1 мая этого года. Однако Правительством были приняты и другие меры.

По словам вице-премьера Александра Новака, принято решение повысить минимальный порог продажи топлива на бирже на один процент. «Это станет дополнительной мерой по стабилизации топливного рынка в России», — отметил чиновник.

«Однако пока острота ситуации не снята, и это не может не вызывать обеспокоенность», — констатирует глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Он отметил, что, когда такие скачки цен происходят перед самым началом уборочной кампании, это напрямую сказывается на подорожании сельхозпродукции. Между тем еще в марте в Правительстве обсуждалась идея соглашения между нефтяниками и аграриями о поставках нефтепродуктов на село по твердым ценам.

«Насколько мне известно, такое соглашение сегодня не заключено. Мы говорили о том, что рост цен на топливо не должен превышать показатель инфляции. Однако с начала этого года оптовые производители топлива уже подняли цены на 8,5 процента», — рассказал Майоров.





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В Комитете Госдумы по энергетике оценивают ситуацию более оптимистично. «Сезонное подорожание дизтоплива вещь, конечно, неприятная», — отмечает глава комитета Павел Завальный, но, по его мнению, серьезного влияния на уборочную кампанию и конечную цену продовольствия это не окажет. «Аграрии сделали необходимые запасы топлива в феврале-марте. Именно тогда Правительство сделало все возможное, чтобы цены на дизель удержать. Для этого была предпринята корректировка демпферного механизма», — заметил Павел Завальный.

Майоров рассказал, как избежать роста цен на продукты из-за подорожания дизеля

При этом он напомнил, что в конце весенней сессии Госдума успела принять в первом чтении законопроект, который донастраивает налоговое законодательство. «50 процентов дополнительных выплат по демпферу компенсируют из Фонда национального благосостояния, остальные 50 — через увеличение налога НДПИ на нефть», — поделился подробностями Завальный. Он напомнил, что согласно действующему механизму демпфера условная цена бензина будет поэтапно снижаться до 2023 года, а после — индексироваться на три процента. «Правда, на дизельное топливо демпфер до конца этого года не распространяется», — отметил глава комитета.

Он подчеркнул, что резкие движения вроде срочной корректировки размера демпфера или ограничения экспорта нефтепродуктов ни к чему хорошему не приведут. «Часть наших НПЗ вынуждены ежегодно закрываться на ремонт по причине изношенности оборудования. Это создает дефицит топлива на рынке, растут и цены. Поэтому любое ограничение доходов нефтяных компаний сейчас только усугубит эту ситуацию», — считает он.

Однако, по мнению депутата, каждый случай роста топливных цен надо рассматривать отдельно. При этом активно должна подключаться Федеральная антимонопольная служба. «У этого ведомства есть все возможности пресекать попытки необоснованного роста цен», — считает Павел Завальный.

Логистика становится дороже

Наиболее тревожная ситуация в связи с подорожанием дизтоплива складывается в сфере логистических услуг. В ряде торговых сетей, например, уже заявили, что их партнеры, отвечающие за логистику, намерены пересмотреть цены на доставку с 1 июля.

«Мы должны рассматривать все возможные варианты влияния роста цен на дизтопливо на подорожание остальных продуктов, в том числе и первой необходимости. Сейчас нет недостатка запасов топлива для проведения уборочных работ, но при этом подорожание логистики становится очевидным», — считает Алексей Майоров.





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Дорожает доставка урожая от поля к хранилищам и на переработку, и, конечно, доставка готовых продуктов в торговые точки. «Это скажется на отпускной цене продукции на прилавке. Допускать этого нельзя», — подчеркивает Алексей Майоров. Он считает, что вопрос о ценах на дизельное топливо с большой вероятностью будет поднят на ближайшем пленарном заседании Совета Федерации. «Необходимо обсудить возможность заключения ряда соглашений между нефтяниками, аграриями и логистическими компаниями о поставках продукции по твердым ценам. Возможно, это будут договоренности, аналогичные заключенным в 2018 году», — предположил Алексей Майоров.

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