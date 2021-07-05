Как ускорить капремонт своего дома

Лидия Мартынова

Права жильцов решили расширить

00:00 Автор: Евгения Филиппова

Людям, живущим в маленьких домах, где меньше пяти квартир, предложили дать право самим решать, надо ли включать их жильё в программу капитального ремонта. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Илья Осипов, Александр Авдеев, Виталий Бахметьев и Андрей Марков. Тем временем Жилищный кодекс предусматривает, что в определённых пределах люди могут выбрать, что и когда будут чинить в их доме, сколько за это платить, кто будет организовывать работы и принимать результат.

Только добровольно

Капитальный ремонт рано или поздно должны делать во всех многоквартирных домах. Но есть несколько исключений. Например, регионы могут решить не включать в такие программы дома, в которых меньше пяти квартир. Но это правило не всегда на пользу, считают депутаты. Изначально его ввели, чтобы жильцы малоквартирных домов не зависели от программы, а могли сами определять, когда и что чинить. Но некоторые операторы фондов капремонта стали специально исключать маленькие здания из планов, чтобы улучшить свои финансовые показатели. Причём выбрасывают дома, где живёт много семей, ведь квартиры могут быть коммунальными и занимать по целому этажу. Поэтому авторы инициативы предложили уточнить норму. Если закон примут, дом, в котором меньше пяти квартир, не включат в программу, только если его ввели в эксплуатацию после утверждения программы капремонта и если общее собрание собственников согласится с таким решением.

Что обязаны ремонтировать

В Жилищном кодексе дан чёткий список, на что могут пойти деньги, собранные с жителей на капремонт. Речь идёт исключительно об общем имуществе — износившихся крышах, подвалах, фасадах, фундаментах и шахтах. Нужно обновлять обветшавшие системы отопления, газоснабжения, водоотведения, электропроводку и стояки водоснабжения. Лифты должны ремонтировать, менять или модернизировать.

Регионы имеют право выйти за эти рамки и, к примеру, вписать в свои программы установку общедомовых счётчиков, утепление фасадов и некоторые другие работы. Например, в Москве дополнительно меняют оконные блоки между этажами, мусоропроводы, противопожарную автоматику.

Собственники квартир могут решить отремонтировать и что-то ещё, но только если они платят в фонд большую сумму, чем установлена в регионе. На что именно направить накопленные излишки, жильцы договариваются на общем собрании.

Кто и сколько должен платить

Оплачивают капремонт собственники квартир и нежилых помещений, например магазинов, которые находятся в многоэтажке. Минимальный размер взноса определяют в каждом регионе свой. Так, жильцы дома 70-х годов постройки в Москве платят по 19,52 рубля за квадратный метр в месяц. Кроме этого, в субъектах могут выделять на определённые работы субсидии.

Не надо платить за капремонт людям, которые живут в аварийных домах под снос или закрывающихся посёлках. При этом, когда власти решают снести здание, они должны вернуть людям деньги, которые те успели перечислить. Освобождают от платы и жильцов домов, попавших в программу реновации. Но в этом случае средства не возвращают, а направляют на комплексное развитие территорий.





Кроме того, половину расходов на капремонт компенсируют инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и их родителям, ветеранам боевых действий, «чернобыльцам». Всю сумму возвращают инвалидам Великой Отечественной войны, освобождают от взносов Героев СССР и РФ и полных кавалеров ордена Славы.

На региональном уровне людям старше 70 лет возвращают половину уплаченных взносов, а старше 80 лет — полную сумму. Они могут рассчитывать на скидку, только если не работают, живут одни или с семьёй, которая состоит только из неработающих пенсионеров или инвалидов I и II групп.

Когда дом приведут в порядок

Жильцы могут решить, что пора обновить крышу или поменять лифт, на общем собрании собственников. За полгода до начала работ им должны предложить смету. В течение трёх месяцев владельцам квартир надо согласовать планы и выбрать человека, который станет следить за работами и принимать результат от их имени. Это может быть, например, старший по дому.

При этом по закону дом в любом случае не может остаться без капремонта. Так что, если по региональной программе очередь многоэтажки подошла, а собственники помещений не выступили с инициативой, работы запустят местные власти. Досрочно начнут устранять повреждения, если случится авария.

Узнать, когда должны привести в порядок конкретное здание, можно в разделе «Капитальный ремонт МКД» сайта https://www.reformagkh.ru/.

Кто отвечает за результат

Какая структура должна организовать работы, зависит от выбранного жильцами способа формирования фонда капремонта. Так, они могут копить деньги в региональном фонде капремонта. Каждый год из этой общей копилки достают средства и направляют на восстановление домов, чья очередь подошла. В этом случае региональный оператор сам заключает договоры с компаниями, контролирует и принимает работы, а потом в течение пяти лет отвечает перед владельцами квартир за недочёты. И если жильцы обнаружат какие-то недостатки, они могут позвонить на горячую линию фонда.

Жители могут выбрать и другой способ — открыть специальный счёт в банке. Уплаченные взносы будут храниться отдельно и пойдут на восстановление конкретного дома. Открывает такой счёт по поручению владельцев квартир товарищество собственников жилья, управляющая компания или жилищный кооператив. Когда придёт пора ремонтировать крышу или лифт, выбранная структура должна организовать работы. А если потом обнаружатся недостатки, сообщить о них можно владельцу спецсчёта, сказала «Парламентской газете» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль», член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Но она предупредила: доказать что-то, когда акт приёмки уже подписан, очень сложно. Так что стоит тщательно составлять договоры с ремонтниками, обязательно указывая гарантийный срок на работы, и проверять, всё ли сделано на совесть, ещё до подписания итоговых документов.





Во время ремонта также можно держать связь с самими подрядчиками по телефонам, которые указывают на специальных табличках в домах, где идут работы, и через человека, которого уполномочили представлять интересы жителей протоколом общего собрания.

Если добиться справедливости не получается, можно обратиться в жилищную инспекцию, администрацию муниципалитета или правительство региона, рассказал член Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Виктор Шрейдер. По словам Разворотневой, компенсировать ущерб можно также, подав заявление в суд или прокуратуру.

Какой способ накопления денег на капремонт выбрали в конкретном доме, можно узнать на сайте https://www.reformagkh.ru/. Для этого нужно ввести адрес здания и открыть его паспорт. Если жители не принимали никаких решений, по умолчанию взносы идут в региональный фонд.

Что даст свой счёт

Сформировать свой фонд капремонта собственники помещений могут на общем собрании. За открытие специального счёта должны проголосовать не менее двух третей жильцов. Если согласие достигнуто, жильцы выбирают банк из числа тех, кто уполномочен вести такие депозиты. По закону собственный капитал такого банка должен быть не меньше 20 миллиардов рублей. В протоколе указывают собственника счёта, например, ТСЖ или УК. Деньгами владеют жильцы, а собственник депозита только управляет ими. Не получится, например, оплатить с такого счёта текущий ремонт — покраску стен или устранение течи водопровода. Как пояснила Светлана Разворотнева, банк проверяет назначение платежей и проводит их, только если работы предусмотрены перечнем капитального ремонта.

Участники собрания должны также определить, какую сумму они готовы платить каждый месяц. Она не может быть меньше определённого регионом минимума, а больше — может. Это позволит поскорее починить обветшавшие системы или отремонтировать что-то, что не входит в список обязательных работ. Хотя жители могут сами решить, что и когда будут ремонтировать в их доме, им нужно сверяться с региональной программой капремонта. Нельзя игнорировать предусмотренные ею работы или устанавливать более поздние сроки их завершения.

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