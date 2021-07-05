Каннский кинофестиваль — 2021: жюри, конкурс, российские фильмы в программе

Вадим Карасев

Уже завтра в Каннах стартует 74-й Международный Каннский кинофестиваль, который продлится до 17 июля. В прошлом году фестиваль из-за коронавируса прошел в сокращенном формате. Но в этом году все вернется на круги своя, хотя и с соблюдением определенных правил безопасности. Рассказываем, кто вошел в жюри, какие фильмы покажут зрителям и какие российские работы будут представлены на фестивале.

Жюри

Возглавит жюри Каннского кинофестиваля 64-летний американский режиссер Спайк Ли. Помогать ему выбирать победителей также будут певица Милен Фармер, режиссеры Мати Диоп, Клебер Мендонса Фильо и Джессика Хайзнер, актрисы Мэгги Джилленхол и Мелани Лоран и актеры Тахар Рахим и Сон-Кан-хо.





Спайк Ли

Конкурсная программа

В основную конкурсную программу вошло 24 картины.

Откроет фестиваль фильм французского кинорежиссера Леоса Каракса "Аннетт", снятый в жанре мюзикла, с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях. В фильме Котийяр играет оперную певицу, а Драйвер — ее мужа, стендап-комика. Когда они становятся родителями, их жизнь кардинально меняется, так как у их дочери обнаруживается необычный талант.





Адам Драйвер и Марион Котийяр в фильме "Аннетт"

За главный приз также будут бороться фильмы "История моей жены" Ильдико Эньедо, "Все прошло хорошо" Франсуа Озона, "Непорочная дева" Пола Верховена, "Остров Бергмана" Миа Хансен-Леве, "День флага" Шона Пенна, картина российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" и другие.





Юлия Пересильд в фильме "Петровы в гриппе"

Полный список выглядит так:

"Аннетт" — Леос Каракс (фильм открытия)

"Герой" — Асгар Фархади

"Все прошло хорошо" — Франсуа Озон

"Три этажа" — Нанни Моретти

"Титан" — Жюли Дюкурно

"Французская депеша" — Уэс Андерсон

"Красная ракета" — Шон Бейкер

"Петровы в гриппе" — Кирилл Серебренников

"Одним не очень ясным утром" — Брюно Дюмон

"Нитрам" — Джастин Курзель

"Память" — Апичатпонг Вирасетакун

"Языки" — Махамат-Салех Харун

"Париж, 13-й округ" — Жак Одиар

"Беспокойные" — Жоаким Лафосс

"Разрыв" — Катрин Корсини

"Купе номер шесть" — Юхо Куосманен

"Ритмы Касабланки" — Набиль Аюш

"Колено Ахеда" — Надав Лапид

"Худший человек в мире" — Йоаким Триер

"Сядь за руль моей машины" — Рюсукэ Хамагути

"Остров Бергмана" — Миа Хансен-Леве

"Непорочная дева" — Пол Верховен

"История моей жены" — Ильдико Эньеди

"День флага" — Шон Пенн

Российские фильмы

О том, что фильм Кирилла Серебренникова вошел в основную программу фестиваля, стало известно 3 июня. В картине, которая была снята по роману Алексея Сальникова, снялись Юлия Пересильд, Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Варвара Шмыкова, Юрий Колокольников и другие. Сюжет строится вокруг простой семьи автослесаря и библиотекаря, которые воспитывают сына. Когда они внезапно заболевают гриппом, их жизнь превращается в полный сюр.

Это попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту. Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви,

— рассказывал Серебренников.





Кирилл Серебренников

На Каннском кинофестивале Серебренников не новичок: в 2018 году он привозил во Францию свой фильм "Лето", который получил награду в номинации "Лучший саундтрек".

Еще один фильм — "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена — это совместное производство Финляндии, Эстонии, России и Германии. Главную роль в нем исполнил российский актер Юра Борисов. В картине рассказывается о студентке из Финляндии, которая знакомится в поезде с русским шахтером.





Юра Борисов

В конкурсной программе "Особый взгляд" представлены фильмы еще двух российских режиссеров: картина Алексея Германа — младшего "Дело" и лента Киры Коваленко "Разжимая кулаки".

В фильме Германа-младшего, в котором снялись Светлана Ходченкова, Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Александр Паль и другие, рассказывается о преподавателе вуза, который борется за справедливость и свои идеалы.

Для меня это эксперимент, потому что картина снималась в одной декорации, и ее попадание на Каннский фестиваль — это повод для гордости. По большому счету, этот фильм — в определенной степени наше объяснение в любви великой русской литературе, любимым мной Гоголю, Грибоедову, Достоевскому. Для меня очень важна тема уважения и ответственности гражданина перед своей страной, наш герой борется за, как ему кажется, лучшее будущее, за справедливость,

— отмечал Герман-младший.





Алексей Герман — младший

Лента "Разжимая кулаки" повествует о жителе города Мизур в Северной Осетии, который воспитывает дочь и сыновей. Однако он настолько с ними строг, что все они мечтают от него сбежать и жить самостоятельной жизнью.

Первым импульсом для создания этой истории послужила фраза из романа Фолкнера "Осквернитель праха" о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободы. Для меня тема свободы как бремени стала самой важной на время работы над этим фильмом,

— делилась Кира Коваленко.