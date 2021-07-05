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Каши: доходы от рекламы на скачках должны работать на развитие отечественного коневодства

Каши: доходы от рекламы на скачках должны работать на развитие отечественного коневодства

18:29  Автор: Юлия Сапрыгина



Все доходы, полученные от рекламы при трансляции скачек, должны работать на развитие отечественного коневодства, заявил «Парламентской газете»  Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

В понедельник Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому при трансляции скачек можно будет размещать рекламу азартных игр и тотализаторов.

«В частности, разрешается использовать до 20 процентов времени скачек, проведения призовых забегов и так далее на рекламу», — сказал Кашин.

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Кроме того, законопроектом предлагается установить, что на рекламу азартных игр не распространяется ограничение на использование образов лошадей, наездников и жокеев на лошадях.

«При этом предполагается, что выгода, которая извлекается на зрелищах, должна быть направлена на работу по генетике, селекции и так далее», — отметил парламентарий.

Задачу по развитию ипподромов и созданию системы национального конного тотализатора, а также развития отечественного коневодства ещё в 2011 году поставил президент в указе «Об открытом акционерном обществе, объединяющем ипподромы Российской Федерации», отмечается в пояснительной записке к документу.


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Однако после принятия закона О рекламе, который ввёл ряд ограничений для рекламы азартных игр, многие ипподромы оказались практически без средств к существованию. 

«Использование доходов от скачек для развития коневодческой отрасли — это мировая практика, — прокомментировал Кашин. — Ко второму чтению мы её внимательно изучим».


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По материалам: pnp.ru

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