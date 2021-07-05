Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной

Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной

Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной
Энди Робинсон из VGC в подкасте Off The Record рассказал, что Konami сделает PES 2022 условно-бесплатной и что на этот раз компания намерена изменить формулу.

Одним из признаков изменений Робинсон назвал демоверсию PES 2022, которая вышла две недели назад на PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Тогда авторы отметили, что демо предназначено для онлайн-тестирования производительности нового футбольного симулятора.
Релиз PES 2022 ожидается этой осенью. Новая часть разрабатывается уже на Unreal Engine.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной
Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной
РГО продлило прием заявок на участие в профильной смене «Мир открытий» в детском центре «Орленок»
РГО продлило прием заявок на участие в профильной смене «Мир
В Амурской области по программе «Земский учитель» заняты все вакансии на 2021 год
В Амурской области по программе «Земский учитель» заняты все вакансии
На Украине окончательно ликвидировали старейший судостроительный завод страны
На Украине окончательно ликвидировали старейший судостроительный
Идею цифрового портфолио поддержали 60% семей с детьми школьного возраста
Идею цифрового портфолио поддержали 60% семей с детьми школьного
В «Артеке» стартует восьмая смена
В «Артеке» стартует восьмая смена
В Краснодарском крае откроется новый центр «IT-куб»
В Краснодарском крае откроется новый центр «IT-куб»
Моника Беллуччи с младшей дочерью Леони в Портофино: новые фото
Моника Беллуччи с младшей дочерью Леони в Портофино: новые фото
Генконсульство РФ в Афганистане прекратило работу из-за наступления боевиков
Генконсульство РФ в Афганистане прекратило работу из-за наступления
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 июля 2021 года
В Дагестане в следующем году построят Дом «Юнармии»
В Дагестане в следующем году построят Дом «Юнармии»
Орлята проектируют роботов и создают город будущего
Орлята проектируют роботов и создают город будущего

Топ на сегодня

Хиты, суды, романы и рехабы: история взлетов и падений Бритни Спирс
Хиты, суды, романы и рехабы: история взлетов и падений Бритни Спирс
Поощрительная программа "Миллион призов" для пожилых москвичей продлена до 15 августа
Поощрительная программа "Миллион призов" для пожилых
Турция поставит Украине корвет и БПЛА
Турция поставит Украине корвет и БПЛА
В совет директоров "Зарубежнефти" вошел экс-премьер Франции
В совет директоров "Зарубежнефти" вошел экс-премьер Франции
ПСЖ предложил Месси более выгодный контракт, чем "Барселона"
ПСЖ предложил Месси более выгодный контракт, чем "Барселона"

Еще по теме

Разработчик футбольного симулятора окажет финансовую поддержку клубу "Шапекоэнсе"
В PES 2020 появится стадион и официальная форма «Баварии»
Стало известно, когда FIFA 21 будет доступна на консолях нового поколения
«Интер» и «Милан» прекращают сотрудничество с Pro Evolution Soccer