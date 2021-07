Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной

Алексей Вольцев

Энди Робинсон из VGC в подкасте Off The Record рассказал, что Konami сделает PES 2022 условно-бесплатной и что на этот раз компания намерена изменить формулу.Одним из признаков изменений Робинсон назвал демоверсию PES 2022, которая вышла две недели назад на PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Тогда авторы отметили, что демо предназначено для онлайн-тестирования производительности нового футбольного симулятора.Релиз PES 2022 ожидается этой осенью. Новая часть разрабатывается уже на Unreal Engine.