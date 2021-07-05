Костромской «Кванториум» до конца года получит оборудование для создания эффекта виртуальной реальности

Алексей Вольцев

Костромской детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России до конца года получит оборудование для создания эффекта виртуальной реальности, сообщает газета «Московский комсомолец».

Благодаря этому в Костроме появится первая современная VR-лаборатория.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.