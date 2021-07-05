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Купальник для всех: бодипозитивная подборка пляжных фото ко Дню бикини

Купальник для всех: бодипозитивная подборка пляжных фото ко Дню бикини

5 июля 1946 года публика познакомилась с первым купальником бикини. Сегодня без него сложно представить пляжную моду, но прижился он не сразу — в первые годы бикини считалось просто неприличным и подвергалось критике поборниками морали. Но благодаря кинематографу и знаменитым модницам, таким как Брижит Бардо и Мэрилин Монро, в итоге бикини стало невероятно популярно. Впрочем, и в последующие годы не обходилось без определенных ограничений.

Так, на протяжении десятилетий модные журналы внушали своим читательницам мысль, что не на всякую фигуру стоит надевать слишком откровенный купальник. Но за последние годы термин bikini body заметно устарел. Благодаря бодипозитивному движению женщины освободились от навязанных стандартов и не стесняются показывать свое естественное тело в любом возрасте. И все-таки в глянце в тематических подборках по-прежнему чаще можно встретить идеальные модельные фигуры, в то время как в жизни без фотошопа есть место и растяжкам, и бугоркам, и возрастным изменениям кожи, и целлюлиту, и шрамам, и бикини носят не только худые белые цисгендерные женщины, но и люди, прошедшие трансгендерный переход или относящие себя к квир-сообществу.

Знаменитости все чаще публикуют фото без ретуши, мотивируя и своих подписчиц наслаждаться летом и доказывая, что бикини классно смотрятся на любых фигурах. В нашей подборке ко Дню бикини собрали кадры, доказывающие, что это купальник для всех, кто хочет его носить, а пляжная мода наконец свободна от предрассудков.


Лиззо


Тесс Холлидей
Эшли Грэм
Карди Би
Трейси Эллис Росс
Винни Харлоу
Томми Дорфман


Лена Данэм
Лили Аллен
Брук Шилдс с дочерьми
Хантер Макгрейди
Келли Браун
Кэти Стурино
Сидни Белл


Лаверна Кокс
Сара Чивая
Барби Феррейра
Мелани Гриффит
Паулина Поризкова
Стейси Соломон
Лиз Херли
Хлое Кардашьян
Искра Лоуренс
Лекси Мендиола
Кортни Кардашьян
Искра Лоуренс
Хантер Макгрейди
Дженнифер Лопес
Келли Роуленд
Индия Мур
Жизель Оливейра
Андреа Пежич
Аманда Палмер
Деми Ловато
Эль Макферсон
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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Купальник для всех: бодипозитивная подборка пляжных фото ко Дню бикини
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