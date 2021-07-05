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Курьеров-велосипедистов могут обязать сдавать экзамены на ПДД

Курьеров-велосипедистов могут обязать сдавать экзамены на ПДД

ГИБДД Москвы хочет обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание правил дорожного движения (ПДД). Причиной этого стало большое число ДТП с доставщиками-велосипедистами, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Статистика показывает, что данная категория у нас зачастую нарушает правила дорожного движения, и в том числе попадает в ДТП. Наверное, необходимо будет сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций, в том числе и принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах", - сказал глава столичного ведомства Александр Быков.

Подобная система уже работает в сервисе Delivery Club - потенциальных курьеров проверяют перед устройством на работу на знание ПДД. В тесте можно допустить не более двух ошибок, иначе придется заново изучать материал и проходить проверку. По словам представителей компании, маршруты доставки часто проходят в оживленных местах, поэтому там решили включить в опросник дополнительные пункты по безопасности.

Ранее Ruposters писал, что неопытным таксистам могут запретить доступ к агрегаторам.

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По материалам: uposters.ru

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