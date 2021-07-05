Лунный день сегодня 5 июля 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, и чтобы понедельник не стал тяжелым днем, стоит прислушаться к советам астрологов. С их помощью удастся использовать энергетику Луны себе во благо и привлечь в жизнь нужные перемены.

Первый понедельник июля будет весьма продуктивным днем, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не забывать о том, что ночное светило убывает, забирая энергию и силы. Восполнять их запасы важно вовремя, чтобы избежать переутомления и не оставлять дела нереализованными.

Фаза Луны: 25 лунный день убывающая Луна проведет в созвездии Тельца. Энергетика этого союза благоприятна для выполнения вдумчивой работы, получения нового опыта и своевременного отдыха.

Магнитные бури 5 июля: магнитных бурь на этот понедельник не прогнозируется. Слабые отголоски геомагнитного возмущения не доставят больших проблем.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

размеренность;обучение;решение текущих вопросов;усердие;привлечение финансового благополучия.переутомление;авантюры;неосторожное обращение с огнем.

Понедельник — не лучшее время для генеральной уборки. Астрологи рекомендуют сосредоточиться на выполнении самых необходимых дел, которые не займут много времени. Энергии будет недостаточно для грандиозного ремонта или перестановки мебели, однако вполне хватит для выполнения необходимых бытовых дел: стирки, готовки, влажной уборки. Благоприятно в это время заниматься уходом за домашними и уличными растениями.

Что надеть в этот понедельник

Цветами удачи в этот день будут оттенки зеленого и коричневого. Земные цвета поддержат необходимый баланс энергии и помогут сосредоточиться на решении важных вопросов, а также уберегут от негативного влияния. Усилить свою защиту получится благодаря изделиям из серебра. Камнями-талисманами понедельника выступят тигровый глаз, кошачий глаз и малахит.

Настроение и здоровье в 25 лунный день

В понедельник настроение будет прекрасным, если не переутомляться и гнать прочь грустные мысли, разрушающие здоровье и удачу. Астрологи рекомендуют восполнять запасы витаминов и больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы укрепить иммунитет. Уместными будут и водные процедуры, которые помогут расслабиться после напряженного дня и смыть усталость. Черпать энергию можно и из природных источников: например, обратившись за помощью к дереву-покровителю.

Любовь и общение по лунному календарю

В понедельник астрологи рекомендуют настроиться на непринужденное общение. Позитивный настрой поможет семейным парам избежать разногласий, а одиноким сердцам — привлечь внимание к своей персоне благодаря обаянию и харизме. Эти сутки подходят и для привлечения любви: проверенные ритуалы на убывающую Луну помогут избавиться от надоевшего одиночества и начать новую главу жизни, наполненную позитивными событиями и судьбоносными встречами.

Финансы и работа 5 июля

Понедельник — прекрасное время для решения текущих вопросов и завершения необходимых дел. В эти сутки удача будет на стороне пытливых умов, которые не привыкли отступать от цели и умеют подстраиваться под обстоятельства. Финансовая активность принесет больше пользы, если не покупать, а вкладывать накопления в проверенные места. Доверять в этот день можно лишь себе, а также обращать внимание на интуицию, чтобы не свернуть на путь, ведущий в тупик.