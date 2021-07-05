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Магические свойства золота

Магические свойства золота

Золото — самый излюбленный металл для тех, кто хочет выглядеть импозантно и богато. Большинство украшений делают именно из него. Именно поэтому важно знать, какой же энергетикой обладает данный металл. Эксперты рассказали о его совместимости и главных свойствах.


Ранее мы уже рассказывали о свойствах платины и серебра. Настало время узнать, чем примечательно золото, кому оно подходит, а кому может только навредить.

Основные свойства золота

Золото — металл победителей, потому что оно повышает нашу мотивацию. Это самое главное его свойство, о котором следует помнить каждому. Подобные украшения заставляют нас двигаться вперед, дают энтузиазм и желание работать. Порой это чревато проблемами, когда мы лишены сил и энергии, ведь если давить на газ до упора, можно сломаться. Если вы полны сил, но ленитесь, золото поможет вам встать с дивана и начать действовать. Именно поэтому большинство экспертов советует носить золотые украшения людям, которые постоянно откладывают все на потом.

Еще более лучшим союзником золото становится для тех людей, которые и так сильны. Оно помогает направлять потоки энергии в правильном направлении. По этой причине часто этот металл советуют носить Овнам, Тельцам, Львам, Стрельцам, Козерогам и Водолеям.

Золото издревле ассоциировалось с тремя словами: мудрость, деньги и успех. Помимо решительных людей, золото любит еще и творческих. Оно помогает лидерам укреплять свои позиции и зарабатывать большее уважение. Жадным и мелочным людям оно не приносит ничего хорошего.


Если вы не чувствуете в себе мощного запала энергии, обязательно снимайте с себя золотые украшения перед сном. Очень полезно носить их по воскресеньям, так как это день Солнца, а Солнце — представитель стихии Огня. Еще золото можно смело надевать в среду — в день правления Меркурия, финансовой планеты.

Золото помогает людям избавляться от комплексов и страхов, но чтобы этот процесс происходил правильно и поэтапно, его лучше носить с некоторой периодичностью. Женщинам лучше для этого надевать серьги, а мужчинам — кольца.

Совместимость золота с другими металлами и камнями

Стихия этого металла — Огонь. Он разжигает страсть в людях, но не помогает этой страстью управлять. Именно поэтому золото очень хорошо совместимо с платиной, которая немного стабилизирует его энергетические вибрации.

Из камней золоту прекрасно подходит алмаз, который не даст мощным потокам энергии выбить вас из колеи. Для усиления и без того мощной энергии золота можно использовать камни стихии Огня: янтарь, сердолик, рубин, гранат, цитрин, тигровый глаз. С ними стоит быть осторожнее, потому они при частом использовании совместно с золотыми украшениями могут сделать вас безрассудными и агрессивными.

Золото необходимо приглушать и направлять посредством использования универсальных камней, таких как малахит, лунный камень, горный хрусталь, лазурит.


Также не стоит забывать, что золото абсолютно не совместимо с серебром. Это не просто два разных металла. Их энергетика блокирует друг друга. То же самое, но в меньшей степени, свойственно мельхиоровому сплаву, титану, керамическим украшениям и изделиям из дерева. Со всем этим золото не может ужиться.

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По материалам: dailyhoro.ru

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