Мировые судьи станут несменяемыми

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

00:07 Автор: Марина Третьякова

Срок полномочий мирового судьи при первом назначении или избрании составит три года, а при повторном — неограниченное время. Единственный предел — возраст судьи: по достижении 70 лет ему придётся повесить мантию на крюк. Такие правила введены федеральным законом, который вступает в силу 5 июля.

Ранее срок полномочий мировых судей при первом назначении определялся законами регионов, но не мог превышать пяти лет. Такие же нормы действовали при повторном назначении или переизбрании судьи.

Такой порядок приводил к постоянному переназначению мировых судей на новые сроки. Это противоречило конституционному принципу несменяемости судей и создавало возможность давления на правосудие, отмечал в ходе рассмотрения поправок в Госдуме представитель Верховного Суда РФ Виктор Момотов.

Законы, вступающие в силу в июле

Новый порядок позволит укрепить независимость и беспристрастность мировых судей, считают в Верховном Суде. К слову, в России работает 7253 мировых судьи, и они рассматривают порядка 73 процентов всех судебных дел, отмечал Момотов.

Он также подчёркивал, что несменяемость судьи не означает его безответственности. «У нас существует дисциплинарная ответственность судьи, в том числе в виде досрочного прекращения полномочий», — пояснил он.

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