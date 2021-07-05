Моника Беллуччи с младшей дочерью Леони в Портофино: новые фото

Вадим Карасев

Уже несколько дней 56-летняя Моника Беллуччи отдыхает в итальянском городе Портофино вместе с двумя дочерьми от своего бывшего 54-летнего возлюбленного Венсана Касселя: 16-летней Девой и 11-летней Леони.

Но не только местные красоты привлекли звездное семейство — в Портофино старшая дочь Моники и Венсана приехала на съемки. Дева, которая уже давно зарекомендовала себя в модной индустрии, снимается здесь в новой рекламе Dolce & Gabbana, а мама и сестра оказывают ей моральную поддержку. Пока юная модель занята работой, Моника и Леони тоже времени зря не теряют и наслаждаются всеми прелестями летнего отдыха.





Моника Беллуччи с дочерью Леони

На днях Монику вместе с Леони и приятельницей засняли в одном из местных ресторанов, где они расположились на веранде в обеденное время.





Против выбора своей старшей дочери Моника не возражает. Деву пока заметно больше привлекает модная индустрия, нежели кинематограф. Но ее родители свое мнение ей не навязывают и часто поддерживают ее на съемочных площадках.

В свои 16 лет она может похвастаться большой армией поклонников, которые отмечают, что от родителей она унаследовала все самое лучшее: красоту и талант.





Дева Кассель