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На Украине окончательно ликвидировали старейший судостроительный завод страны

На Украине окончательно ликвидировали старейший судостроительный завод страны

Хозяйственный суд Николаевской области ликвидировал "Черноморский судостроительный завод" расположенный в Николаеве. Несколько лет назад компанию признали банкротом, сообщает издание "Новости N".

Завод не сохранил за собой никакого имущества, всё инвентаризировали и распродали, а полученные от реализации деньги направили на погашение долгов. Кредиторам было выплачено 151 миллион 461 тысячу 201 гривну. Частично удовлетворили требования четырёх кредиторов второй очереди - в сумме 42% от размера заявленных требований. Министерству обороны была возвращена рабоче-конструкторская документация в количестве 2 166 документов, всех рабочих уволили, печать предприятия уничтожили.

Завод открыли 9 октября 1897 года под названием "Черноморский механический и котельный завод". За время его существования построено 1004 корабля различных классов и назначения. С 2014 года предприятие находилось в состоянии банкротства.

Ранее Ruposters писал, что Украина решила возместить нехватку собственных кораблей закупками у Турции.

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По материалам: uposters.ru

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