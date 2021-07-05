Найденные в нидерландской реке античные монеты бросали путники, переходя реку вброд

Вадим Карасев

Исследователи из Лейденского университета пришли к выводу, что римские монеты, найденные у реки Аа в нидерландской провинции Северный Брабант, были когда-то брошены в реку путниками, желавшими безопасно пересечь ее вброд.

Монеты обнаружили с помощью металлоискателя братья Вим и Нико Схайки недалеко от деревни Берликум в ноябре 2017 года. Всего были найдены 107 монет: 103 бронзовых сестерция и 4 серебряных денария. Большинство монет относится к I–II векам нашей эры. После того как братья сообщили о монетах археологам, на месте находки были проведены раскопки. Ученые выяснили, что монеты находились в слое почвы, состоящем из естественных железных конкреций. Большинство монет покрыто толстой коркой железа, соответствующей слою железа в почве, то есть они находились в этом месте долгое время. Во время раскопок также были обнаружены еще две римские монеты из медного сплава, головка шпильки для волос и сломанный кусок металла, который, возможно, был перстнем.

Много монет оказалось невозможно определить из-за сильной коррозии. Самая старая идентифицируемая монета — серебряный денарий Римской республики, отчеканенный в 90 г. до н. э. Остальные три денария чеканились при императорах Веспасиане и Траяне. Самые поздние датированные монеты были отчеканены при Марке Аврелии (161–180 годы н. э.), но дата их попадания на берег реки может быть гораздо более поздней, так как римские медные монеты II века находились в обращении в этих местах вплоть до III века.

Диапазон дат и распределение монет предполагают, что они откладывались медленно и регулярно в течение более ста лет, а не были кладом, захороненным за один раз. Монеты и украшения оставляли на берегу реки в районе, который регулярно затапливался и постоянно был сырым. Вотивные приношения в древности нередко оставляли в водоемах или рядом с ними, поскольку реки, озера, водопады и водно-болотные угодья имели ритуальное значение.

Монеты были найдены на берегу узкой мелководной части реки. Нет никаких доказательств наличия там плотины, моста или какой-либо другой конструкции, но велика вероятность, что в этом месте на реке был брод. Археологи предполагают, что монеты были брошены в воду на берегу людьми, собирающимся перейти реку вброд, в качестве жертвоприношения.

Монеты свидетельствуют также, что деятельность римлян на территории нынешних Нидерландов не была сосредоточена только на укреплениях на реках Рейн и Ваал. Такие места, как этот брод, были часто посещаемыми транзитными зонами между важными римскими центрами, такими как монументальный храмовый комплекс Геркулеса Магузана в Эмпеле, всего в пяти милях к северу от Берликума, или Неймеген (в древности — Батаводурум), старейший город в Нидерландах, до которого менее 30 миль к северо-западу.

Исследователь Лейденского университета Лисбет Клаас говорит: «В записи 1832 года в земельной книге — одной из старейших подробных карт Нидерландов — мои коллеги заметили, что в то время через реку проходила тропа. Видимо, на этом месте был брод, по которому люди могли переходить реку. Позже брод вышел из употребления. Эта информация вместе с находкой монет убедила нас в том, что путешественники во времена Римской империи приносили сюда подношения для безопасного перехода. Возможно, это была не очень быстро текущая река, но для торговцев, в частности, было важно иметь возможность безопасно перевезти свои товары на другую сторону».