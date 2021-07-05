Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи, Кара Делевинь на показе Dior

Вадим Карасев

В Париже стартовала Неделя высокой моды, и в первый ее день в музее Родена состоялся показ Dior. Гостями мероприятия стали Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи, Джессика Честейн, Кара Делевинь и другие.

Мария Грация Кьюри недавно уже собирала звездных друзей бренда на грандиозный показ на стадионе в Афинах, и на этот раз первый ряд показа не пустовал. Моника Беллуччи, которая недавно отдыхала с дочерьми в Портофино, прилетела в Париж еще накануне и уже успела посетить еще один знаковый модный показ — презентацию дебютной коллекции для возрожденного Питером Мюлье Maison Alaïa.





Показ Dior Couture

























Много экспериментировавшая с денимом и спортивным стилем Мария Грация Кьюри в этот раз, кажется, решила быть ближе к архивам бренда. Без ее фирменных шифоновых платьев и юбок с яркими принтами и вышивками не обошлось, но было на подиуме и немало приталенных жакетов и строгих пальто.









































В качестве ведущих в палитре Кьюри выбрала приглушенные оттенки серого и бежевого, разбавив их клеткой и пестрым узором с цветочным мотивом на черном фоне. Среди аксессуаров внимание стоит обратить на вдохновленные жокейским стилем кепки.





Мария Грация Кьюри

Гости показа





Дженнифер Лоуренс





Сьюки Уотерхаус





Моника Беллуччи и Джессика Честейн





Моника Беллуччи









Кара Делевинь













Флоренс Пью и Кара Делевинь





Джессика Честейн





Флоренс ПьюПринцесса Александра Ганноверская