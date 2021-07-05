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Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи, Кара Делевинь на показе Dior

Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи, Кара Делевинь на показе Dior

В Париже стартовала Неделя высокой моды, и в первый ее день в музее Родена состоялся показ Dior. Гостями мероприятия стали Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи, Джессика Честейн, Кара Делевинь и другие.

Мария Грация Кьюри недавно уже собирала звездных друзей бренда на грандиозный показ на стадионе в Афинах, и на этот раз первый ряд показа не пустовал. Моника Беллуччи, которая недавно отдыхала с дочерьми в Портофино, прилетела в Париж еще накануне и уже успела посетить еще один знаковый модный показ — презентацию дебютной коллекции для возрожденного Питером Мюлье Maison Alaïa.


Показ Dior Couture







Много экспериментировавшая с денимом и спортивным стилем Мария Грация Кьюри в этот раз, кажется, решила быть ближе к архивам бренда. Без ее фирменных шифоновых платьев и юбок с яркими принтами и вышивками не обошлось, но было на подиуме и немало приталенных жакетов и строгих пальто.











В качестве ведущих в палитре Кьюри выбрала приглушенные оттенки серого и бежевого, разбавив их клеткой и пестрым узором с цветочным мотивом на черном фоне. Среди аксессуаров внимание стоит обратить на вдохновленные жокейским стилем кепки.


Мария Грация Кьюри

Гости показа


Дженнифер Лоуренс


Сьюки Уотерхаус


Моника Беллуччи и Джессика Честейн


Моника Беллуччи



Кара Делевинь




Флоренс Пью и Кара Делевинь


Джессика Честейн


Флоренс Пью
Принцесса Александра Ганноверская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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