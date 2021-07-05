Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 июля 2021 года

Вадим Карасев

Эксперты в области нумерологии дали прогноз на этот день, рассказав, какое число будет главенствовать над остальными и как это скажется на нашей удаче. Старайтесь следовать их мудрым советам, чтобы не попасть впросак.

Чтобы начать новую неделю с позитивной ноты, постарайтесь воспользоваться шепотками на понедельник. Для многих этот день является тяжелым, но это не более чем внутренняя настройка. В понедельник мы полны сил, так что нам по плечу преодоление любых трудностей.

Число-покровитель 5 июля 2021 года

Это день, в который ожидаются глобальные изменения во всех сферах жизни. Об этом говорит тот факт, что миром будет править Девятка — число, которое завершает цикл от 1 до 9. Оно олицетворяет конец, а также предвещает миру и каждому из нас в частности встречи с переменами.

О том, что у руля Девятка, говорят расчеты: нужно сложить все цифры даты и прибавить в конце порядковый номер дня недели: 5+0+7+2+0+2+1+1=18. 1+8=9.

Многие из нас встанут у распутья, но интуиция и вера в себя помогут нам не сойти с намеченного пути. Возможно, придется принимать различного рода важные и судьбоносные решения. Главным символом этого дня станет путеводная звезда, олицетворяющая правильный выбор.





Важные события 5 июля из прошлого

5 июля 1829 года случайным образом был найден первый в России алмаз. Судьба благосклонна к нам в этот день, так что многие из нас могут обрести счастье там, где не ожидают его встретить.

5 июля 1946 года впервые в истории был представлен купальник-бикини. Он произвел фурор и вытеснил предыдущий закрытый тип купальника. В такие дни, как сегодня, меняется мода, привычки, вкусы.

5 июля 1811 года Венесуэла провозгласила свою независимость. Также в этот день в 1962 году Алжир стал независимым от Франции. В 1975 году Острова Зеленого Мыса тоже стали самостоятельными. Девятка не терпит навязанного протектората. Именно поэтому многие из нас сегодня осознают силу самостоятельности и обретут свободу от чужого навязанного мнения и стереотипов.

Советы нумерологов на этот понедельник

Это отличный день для совершения важных покупок. Полезно тратить средства на смену обстановки, путешествия, новую мебель и одежду.

Ни перед кем не оправдывайтесь сегодня. Если вы решили, что для вас важнее поступить так, а не иначе, значит, это ваше решение, и точка.

Это день судьбоносных встреч, так что сегодня есть высокая вероятность знакомства с человеком, который станет для вас лучшим другом, второй половинкой или духовным наставником.

Воздержитесь от самокритики. Если вы хотите стать успешнее, придется поощрять себя за какие-то достижения, а не корить за проигрыши. Неурядицы и неудачи бывают у всех, но из них можно вынести важные уроки. Именно этим и стоит заняться.

Настройтесь на лучшее. Девятка не любит пессимистичных людей. Она благоволит тем, кто верит в лучшее.

Талисманы удачи на 5 июля

Руна Райдо. Нарисуйте эту руну на теле, если вам необходимо отправиться в дальнее путешествие. Это руна развития, движения, всестороннего прогресса. Она улучшит вашу память и обострит внимание.





Цитрусовые. Сушеные корки лимона или апельсина в кошельке привлекут удачу в финансовой сфере. Чай с лимоном даст больше сил и энергии, чем обычно.

Красный цвет в одежде. Красный оттенок крайне положительно сказывается на мотивации, а мотивация — это то, что многим необходимо в такие дни.