Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 июля 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 июля 2021 года

Эксперты в области нумерологии дали прогноз на этот день, рассказав, какое число будет главенствовать над остальными и как это скажется на нашей удаче. Старайтесь следовать их мудрым советам, чтобы не попасть впросак.


Чтобы начать новую неделю с позитивной ноты, постарайтесь воспользоваться шепотками  на понедельник. Для многих этот день является тяжелым, но это не более чем внутренняя настройка. В понедельник мы полны сил, так что нам по плечу преодоление любых трудностей.

Число-покровитель 5 июля 2021 года

Это день, в который ожидаются глобальные изменения во всех сферах жизни. Об этом говорит тот факт, что миром будет править Девятка — число, которое завершает цикл от 1 до 9. Оно олицетворяет конец, а также предвещает миру и каждому из нас в частности встречи с переменами.

О том, что у руля Девятка, говорят расчеты: нужно сложить все цифры даты и прибавить в конце порядковый номер дня недели: 5+0+7+2+0+2+1+1=18. 1+8=9.

Многие из нас встанут у распутья, но интуиция и вера в себя помогут нам не сойти с намеченного пути. Возможно, придется принимать различного рода важные и судьбоносные решения. Главным символом этого дня станет путеводная звезда, олицетворяющая правильный выбор.



Важные события 5 июля из прошлого

5 июля 1829 года случайным образом был найден первый в России алмаз. Судьба благосклонна к нам в этот день, так что многие из нас могут обрести счастье там, где не ожидают его встретить.

5 июля 1946 года впервые в истории был представлен купальник-бикини. Он произвел фурор и вытеснил предыдущий закрытый тип купальника. В такие дни, как сегодня, меняется мода, привычки, вкусы.

5 июля 1811 года Венесуэла провозгласила свою независимость. Также в этот день в 1962 году Алжир стал независимым от Франции. В 1975 году Острова Зеленого Мыса тоже стали самостоятельными. Девятка не терпит навязанного протектората. Именно поэтому многие из нас сегодня осознают силу самостоятельности и обретут свободу от чужого навязанного мнения и стереотипов.

Советы нумерологов на этот понедельник


Это отличный день для совершения важных покупок. Полезно тратить средства на смену обстановки, путешествия, новую мебель и одежду.

Ни перед кем не оправдывайтесь сегодня. Если вы решили, что для вас важнее поступить так, а не иначе, значит, это ваше решение, и точка.

Это день судьбоносных встреч, так что сегодня есть высокая вероятность знакомства с человеком, который станет для вас лучшим другом, второй половинкой или духовным наставником.

Воздержитесь от самокритики. Если вы хотите стать успешнее, придется поощрять себя за какие-то достижения, а не корить за проигрыши. Неурядицы и неудачи бывают у всех, но из них можно вынести важные уроки. Именно этим и стоит заняться.

Настройтесь на лучшее. Девятка не любит пессимистичных людей. Она благоволит тем, кто верит в лучшее.

Талисманы удачи на 5 июля

Руна Райдо. Нарисуйте эту руну на теле, если вам необходимо отправиться в дальнее путешествие. Это руна развития, движения, всестороннего прогресса. Она улучшит вашу память и обострит внимание.


Цитрусовые. Сушеные корки лимона или апельсина в кошельке привлекут удачу в финансовой сфере. Чай с лимоном даст больше сил и энергии, чем обычно.


Красный цвет в одежде. Красный оттенок крайне положительно сказывается на мотивации, а мотивация — это то, что многим необходимо в такие дни.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Генконсульство РФ в Афганистане прекратило работу из-за наступления боевиков
Генконсульство РФ в Афганистане прекратило работу из-за наступления
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 июля 2021 года
В Дагестане в следующем году построят Дом «Юнармии»
В Дагестане в следующем году построят Дом «Юнармии»
Орлята проектируют роботов и создают город будущего
Орлята проектируют роботов и создают город будущего
РПЦ: непривитым предстоит замаливать этот грех всю жизнь
РПЦ: непривитым предстоит замаливать этот грех всю жизнь
Деми Мур проводит летние каникулы с дочерью Румер в Греции
Деми Мур проводит летние каникулы с дочерью Румер в Греции
Бактерии из желудка коров способны перерабатывать пластик
Бактерии из желудка коров способны перерабатывать пластик
В Татарстане подготовят педагогов для работы в полилингвальных школах
В Татарстане подготовят педагогов для работы в полилингвальных школах
Костромской «Кванториум» до конца года получит оборудование для создания эффекта виртуальной реальности
Костромской «Кванториум» до конца года получит оборудование для
О вкладе учёных-астрономов в развитие науки узнали ребята из ВДЦ «Смена» в рамках проекта «Умные недели»
О вкладе учёных-астрономов в развитие науки узнали ребята из ВДЦ
В 10 школах Ямала 1 сентября будут открыты центры «Точка роста»
В 10 школах Ямала 1 сентября будут открыты центры «Точка роста»
Белла Хадид, Тина Кунаки, Амбер Валетта и другие на показе Off-White в Париже
Белла Хадид, Тина Кунаки, Амбер Валетта и другие на показе Off-White

Топ на сегодня

Хиты, суды, романы и рехабы: история взлетов и падений Бритни Спирс
Хиты, суды, романы и рехабы: история взлетов и падений Бритни Спирс
Звездный Instagram: жара, июль
Звездный Instagram: жара, июль
Поощрительная программа "Миллион призов" для пожилых москвичей продлена до 15 августа
Поощрительная программа "Миллион призов" для пожилых
Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды
Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды
Селена Гомес снялась в лукбуке своей новой коллекции купальников
Селена Гомес снялась в лукбуке своей новой коллекции купальников

Еще по теме

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 апреля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 июня 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 мая 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 апреля 2021 года