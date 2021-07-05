О вкладе учёных-астрономов в развитие науки узнали ребята из ВДЦ «Смена» в рамках проекта «Умные недели»

Лидия Мартынова

Ребята из Всероссийского детского центра «Смена» приняли участие в просветительском проекте «Умные недели», который проводит Российское общество «Знание», сообщает Минпросвещения России.

В рамках проекта сменовцы встретились с кандидатом психологических наук Екатериной Зибровой, а также посетили интерактивную лекцию независимого эксперта, блогера, наблюдателя первого разряда, экскурсовода Московского планетария, композитора Андрея Климковского.

Екатерина Зиброва рассказала ребятам о том, как рождаются стереотипы, и почему они способны менять мышление человека. Она провела беседу, посвящённую проблемам буллинга, адаптации детей в обществе, уверенности в себе.

Андрей Климковский прочитал лекцию на тему «Телескоп. Прошлое, настоящее, будущее». Гость Всероссийского детского центра рассказал о первых телескопах, оптических особенностях астрономической техники, учёных-астрономах и их вкладе в развитие науки.

Российское общество «Знание» запустило проект «Умные недели», в рамках которого известные эксперты, учёные, успешные предприниматели и деятели искусства проводят по всей стране встречи со студентами, посвящённые истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности и предпринимательству.

Программа «Умных недель» охватывает широкий круг тем. До конца августа они пройдут во всех регионах страны.

21 апреля 2021 года в послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил о назревшей актуальности перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе для постоянного обучения молодёжи.

На территории Российской Федерации функционирует 85 региональных отделений Российского общества «Знание» в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.