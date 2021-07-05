Орлята проектируют роботов и создают город будущего

Влада Некрасова

Во всероссийском детском центре «Орлёнок» с 23 июня по 13 июля проходит проектная смена по робототехнике, в рамках которой участники изучают 3D-моделирование, создают роботов и разрабатывают проект города будущего, информирует Минпросвещения России.

Смена по робототехнике организована при поддержке ООО «Робокуб». Она объединяет 64 орлёнка со всей страны: это школьники в возрасте 11–16 лет из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Чувашской Республики, а также из Ростовской, Новосибирской и Кемеровской областей.

Участники смены уже имеют достижения в сфере математики, физики и техническом творчестве. В детском центре они получают возможность разобраться в инженерных специальностях, используя робототехнические платформы и высокотехнологичные станки. Это позволяет ребятам реализовать собственные проекты и в финале смены представить их сверстникам и экспертам как на русском, так и на английском языках.

«В «Орлёнке» школьники получают возможность подойти к своим задумкам профессионально и перенять у специалистов те уникальные знания и навыки, которые станут опорой в их профессиональном становлении», – говорит директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Школьники могут принять участие и в мастер-классах по нескольким направлениям: модульная и творческая робототехника; 3D-моделирование и создание игр в VR; английский язык в научной сфере.

На этой смене ребята получат уникальный опыт в создании роботов-исследователей, разработке игр с использованием VR-технологий и изучении иностранной литературы и технологий передовых стран.

Уже совсем скоро участники смены представят свои проекты. А все полученные в ВДЦ «Орленок» знания по сборке и программированию роботов они смогут применять и в будущем.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет (ниже 17 лет), подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В июле 2020 года центр отметил свой 60-летний юбилей, в 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

В течение года в «Орлёнок» приезжают более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В ноябре 2017 года в ВДЦ «Орлёнок» был создан первый в мире Центр инноваций SAP Next-Gen Lab для школьников, где дети учатся работать с VR-приложениями и робототехникой, программировать в средах «Snap!» и «Processing», разрабатывать трёхмерные модели и печатать их на 3D-принтере, управлять беспилотными летательными аппаратами и знакомиться с использованием интеллектуальных технологий на предприятиях и в бизнесе. Ежегодно свыше 20 тысяч детей 11–17 лет проходят в нём обучение.