Песков ожидает, что статья Путина об Украине выйдет в скором времени

Лидия Мартынова

04.07.2021 16:15

Автор: Марьям Гулалиева

Президент России Владимир Путин в скором времени завершит работу над статьёй, посвящённой украинской тематике, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия — 1». Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

В ходе прямой линии, которая прошла 30 июня, Путин заявил, что напишет отдельную аналитическую статью об истории России и Украины.

По словам Дмитрия Пескова, президент «пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для нашей страны, для национального кода нашей страны и для будущего».

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«Действительно, мы сейчас все ждём, когда президент завершит работу над своей статьёй, назовем её «Украинская статья», и будем надеяться, что уже скоро мы её увидим», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин всегда основывает свои суждения на реальных исторических фактах и процессах, а не на измышлениях. В ходе подготовки статьи российский лидер использует данные из архивов.

Ранее, 22 июня, в немецком издании Die Zeit опубликовали статью Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Глава государства подготовил её к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В своей статье Владимир Путин в том числе отметил значение примирения народов России и Германии для Европы, предупредил о рисках новой гонки вооружений и назвал 10 векторов развития сотрудничества с Европой.

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