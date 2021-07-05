Полезные свойства мяты и сферы ее применения

Вадим Карасев

Мята — одно из самых известных растений в эзотерике. Оказывается, его польза не заканчивается использованием ее в качестве вкусовой добавки к чаю. Настало время ознакомиться с ее целебными и магическими свойствами.

Мята крайне полезна, но при этом входит в список трав, которые можно вырастить у себя дома. Она вкусна, полезна и приятно пахнет. Ее свойства не так многогранны, как у некоторых других трав, но зато она не сможет вам навредить.

Основные целебные свойства мяты

Современный человек постоянно переживает стресс. Нервное напряжение уже давно стало нашим постоянным спутником. Главное научно доказанное свойство мяты — это снижение напряжения. С давних времен люди добавляли мяту в чай, чтобы перестать беспокоиться о мелочах, лучше себя чувствовать на душевном уровне.

Мята крайне вкусна в качестве добавки в чай, потому что в ней есть ментол. Он не только дает вкус, но и облегчает дыхание. Во время простуды мята способна снимать заложенность носа, поэтому рекомендуется добавлять ее в горячие напитки или делать с ней ингаляции. Дополнительным бонусом является наличие в мяте витамина С, который при простуде и вовсе является необходимым.

Если у вас болит голова, мята поможет исправить это. Дело в том, что соки этого растения обладают сосудорасширяющим действием. Мята улучшает кровообращение, а это значит, что ваш мозг будет лучше работать.

Если вы не можете уснуть из-за переживаний или нервозности, выпейте перед сном чай с мятой. Так вам проще будет уснуть. Доказано, что мята также помогает всем, кого часто укачивает в дороге. Если вы активно худеете, то мятный чай поможет вам немного притупить голод.

Из противопоказаний к употреблению мяты стоит выделить в первую очередь возраст. Эксперты не советуют давать мяту детям до 3 лет. Также не стоит ее добавлять куда-то, если у вас низкое давление. Из-за обилия витамина С стоит быть осторожнее людям с повышенной кислотностью желудка.

Мята — удивительное растение. В сочетании с душицей и медом она имеет мощнейший успокаивающий эффект. Если же мяту заваривать с чаем, особенно зеленым, то она будет иметь уже бодрящий эффект.

Мяту используют в качество приправы к мясу. Ее кладут в суп, из нее делают соусы. Известно также, что мята по вкусу отлично сочетается с дыней.

Ее не обязательно покупать, ведь вы очень легко можете вырастить ее у себя на участке или даже дома на окне или на балконе. Это растение неприхотливо и не требует повышенного ухода и внимания. Оно приятно пахнет, поэтому от него можно получать пользу, даже не обрывая лепестки.

Использование мяты в магии

Очищающее свойство мяты. Перво-наперво стоит отметить, что даже обычный чай с добавлением мяты способен очистить вас от негативной энергии. Если вы общались со злым человеком, вы можете очистить себя от возможного сглаза или даже порчи.

Если вам нужно очистить помещение от злых духов или потусторонних сущностей, можно сделать окуривание сухой мятой. В совокупности с можжевельником эффект будет значительно более сильным. В древности после общения с душами умерших всегда проводили обряд с воскуриванием мяты, чтобы не дать умершим душам остаться в помещении.

Ванна с мятными листьями или с мятным маслом поможет восстановить силы и стать более позитивными. После тяжелого трудового дня такая ванна очень полезна, потому что плохие мысли и усталость сменятся бодростью и оптимизмом.

Листья мяты в супружеской спальне отлично восстанавливают отношения и помогают наладить гармонию. В паре становится гораздо меньше негатива и отрицательных эмоций. В финансовой сфере она тоже весьма полезна. Ее можно класть в кошелек или держать на рабочем месте. С ней гораздо проще принимать важные решения.

Это растение не имеет негативного влияния, поэтому его нужно держать дома, пользоваться ароматическими палочками с мятой или зажигать лампу с эфирным маслом. Мятный аромат дома бодрит, дает людям силы и желание работать.