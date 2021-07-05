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После ухода из Афганистана США больше не будут создавать базы в Центральной Азии

После ухода из Афганистана США больше не будут создавать базы в Центральной Азии

После ухода из Афганистана Соединенные Штаты Америки больше не намерены создавать военные базы в Центральной Азии — об этом Вашингтон заявил Кабулу. Советник афганского президента по национальной безопасности Хамдулла Мохиб назвал все другие заявления ошибками СМИ.

"Насколько я знаю, речи об этом не идет. Думаю, что в СМИ были ошибочные сообщения. Согласно нашим контактам с американской стороной, они не ищут способов создать где бы то ни было военные базы", — цитирует его РИА "Новости".

Если же на самом деле американцы и ведут переговоры о новых базах, то Афганистану об этом ничего не известно. На текущем этапе Кабул рассчитывает, что США и другие страны хотя бы продолжат обслуживать военную технику, оставшуюся у правительственных сил.

Военное командование США 29 апреля начало вывод войск из Афганистана. Согласно планам, к сентябрю территорию страны должен покинуть весь контингент Штатов. Вслед за американскими военными государство начали покидать и силы НАТО.

Ранее Ruposters писал, что власти Афганистана потребовали от США выйти из страны, но при этом оставить технику и оружие.

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По материалам: uposters.ru

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