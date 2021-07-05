Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Праздник Ивана Купалы в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: лучшие гадания в домашних условиях

Праздник Ивана Купалы в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: лучшие гадания в домашних условиях

Купальская ночь известна своими обрядами и ворожбой, и в день праздника принято гадать, чтобы узнать о судьбе, увидеть суженого и получить ценные подсказки. С помощью самых лучших гаданий удастся приоткрыть завесу тайны и узнать ответы на важные вопросы.


Праздник Ивана Купалы отмечают в ночь с 6 на 7 июля, и в 2021 году каждый вновь может попытать удачи и поискать мифический цвет папоротника. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не упускать исключительно удачного времени для того, чтобы погадать на свою судьбу и получить ценные подсказки.

Гадание на судьбу

Проводят гадание на закате Солнца, предварительно задумав самый волнующий вопрос и прошептав его, глядя на небо. После этого внимательно прислушиваются к звукам. Тишина говорит о том, что ответ на вопрос положительный, а резкий вскрик птицы или иной громкий звук указывает на то, что ответ отрицательный. Для гадания важно надеть свободную одежду, распустить волосы и снять все украшения, и тогда ответ будет достоверным.

Гадание на суженого в Купальскую ночь

Накануне праздника собирают венок из полевых цветов, стараясь, чтобы все цветы и травы были разными. После заката в ванну или иную широкую емкость наливают воду, приговаривая:


«Вода все ведает, по капле сил набирается, по всему свету путешествует. Вода-водица, моя сестрица, о суженом расскажи, судьбу мою покажи».

Затем на воду бережно опускают венок и следят за его передвижениями:


пошел ко дну — скорой встречи с суженым не будет;
остался на месте — скоро будет встреча;
плывет в противоположную от вас сторону — жених уже в пути;
кружится на месте — жених обманет.

Гадание на воске

На Ивана Купалу традиционным и самым достоверным считается гадание на воске. Для этого берут восковую свечу и поджигают ее. Затем наливают в широкую емкость чистую воду и льют в нее капающий со свечи воск, сосредоточившись на важном вопросе. После того, как капли воска застынут в воде, их рассматривают, чтобы получить ответ на свой вопрос.

Гадание на чувства


Еще одно достоверное гадание укажет, кто из поклонников испытывает истинные чувства, а кто просто увлекся или играет чувствами. Для этого берут несколько луковиц, помещают их в горшки с водой или землей и помечают именами ухажеров. Луковицы поливают в 12 часов ночи, приговаривая:

«Истинные чувства вода покажет, правду мне расскажет. Ночь купальская глаза на избранника откроет, его истинные чувства мне раскроет».

Луковица, проросшая первой, укажет на того, кто настроен серьезно.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Праздник Ивана Купалы в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: лучшие гадания в домашних условиях
Праздник Ивана Купалы в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: лучшие гадания
ПСЖ предложил Месси более выгодный контракт, чем "Барселона"
ПСЖ предложил Месси более выгодный контракт, чем "Барселона"
Лунный день сегодня 5 июля 2021 года
Лунный день сегодня 5 июля 2021 года
Психоделические принты и базовые вещи: лукбуки новых коллекций на лето и осень
Психоделические принты и базовые вещи: лукбуки новых коллекций на
США готовятся к выпуску новых ядерных крылатых ракет
США готовятся к выпуску новых ядерных крылатых ракет
В совет директоров "Зарубежнефти" вошел экс-премьер Франции
В совет директоров "Зарубежнефти" вошел экс-премьер Франции
Турция поставит Украине корвет и БПЛА
Турция поставит Украине корвет и БПЛА
Хиты, суды, романы и рехабы: история взлетов и падений Бритни Спирс
Хиты, суды, романы и рехабы: история взлетов и падений Бритни Спирс
Поощрительная программа "Миллион призов" для пожилых москвичей продлена до 15 августа
Поощрительная программа "Миллион призов" для пожилых
Селена Гомес снялась в лукбуке своей новой коллекции купальников
Селена Гомес снялась в лукбуке своей новой коллекции купальников
Звездный Instagram: жара, июль
Звездный Instagram: жара, июль
Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды
Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды

Топ на сегодня

Сестра Бритни Спирс пожаловалась на угрозы. До этого она поддержала певицу в борьбе против отца
Сестра Бритни Спирс пожаловалась на угрозы. До этого она поддержала
Магические свойства платины
Магические свойства платины
Как правильно загадывать желания на любовь, чтобы они сбывались
Как правильно загадывать желания на любовь, чтобы они сбывались
Битва платьев: Аня Чиповская против Натальи Подольской
Битва платьев: Аня Чиповская против Натальи Подольской
Россия запретила ввоз сахара, макарон и других продуктов с Украины
Россия запретила ввоз сахара, макарон и других продуктов с Украины

Еще по теме

Когда гадают в январе 2021 года
Иван Купала в 2019 году: гадания и приметы
Любовные рождественские гадания: на суженого, на свадьбу и на взаимность
Когда гадают в январе 2019 года