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Психоделические принты и базовые вещи: лукбуки новых коллекций на лето и осень

Психоделические принты и базовые вещи: лукбуки новых коллекций на лето и осень

От бюджетных летних платьев до дизайнерских пуховиков — это и не только в сегодняшней подборке.

1.Mango

Ключевыми в коллекции The Sun Is Everywhere стали платья — яркие однотонные или с психоделическими принтами в стиле 1970-х. Обратить внимание стоит и на кардиган в стиле кроше — вязаные вещи снова на пике моды. Цены на платья стартуют от 2 499 рублей.


Mango













2.Mavelty

В новой коллекции молодой российский бренд одежды представляет оптимальный городской гардероб на лето: от платьев с принтом для особых случаев до повседневных костюмов из натуральных тканей. Цены на платья стартуют от 7 400 рублей, брюки изо льна обойдутся в 7 500 рублей, а короткие шорты — в 4 800 рублей.


Mavelty










3.Chervonsky

Центральной темой в концепции своего бренда дизайнер Вероника Червонская считает отношения в паре. Акцент в коллекции сезона осень-зима сделан на женской и мужской верхней одежде с оригинальными принтами. В летней капсуле представлены костюмы с бермудами, жилетами и пиджаками нейтральных оттенков. Кроме того, в ассортименте представлены платья, комбинезоны и боди из сетки, костюмы из вельвета и бархата, брюки и шорты разного кроя.

Летний жилет стоит 28 тысяч рублей, полупрозрачное платье — 18 тысяч рублей, цены на пуховики стартуют от 75 тысяч рублей.


Chervonsky


















# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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