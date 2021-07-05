ПСЖ предложил Месси более выгодный контракт, чем "Барселона"

Вадим Карасев

Французский "Пари Сен-Жермен" предложил выгодный контракт нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси. С экономической точки зрения он превосходит условия, выдвинутые "Барселоной", сообщает AS.

С 1 июля футболист стал свободным агентом, истек срок действия его соглашения с каталонской "Барселоной". Сейчас он сосредоточен на игре за национальную команду на Кубке Америки и по его окончании в ПСЖ рассчитывают на активные переговоры со звездой футбола.

Однако бывший клуб не хочет расставаться с Месси. В мае представители "Барселоны" предлагали ему контракт сроком на десять лет, подразумевавший и работу аргентинца на административной должности после завершения активных выступлений. Спортсмен находился в каталонской команде с 2002 года и в её составе десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды кубок Лиги чемпионов.

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