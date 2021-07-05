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РГО продлило прием заявок на участие в профильной смене «Мир открытий» в детском центре «Орленок»

РГО продлило прием заявок на участие в профильной смене «Мир открытий» в детском центре «Орленок»

Русское географическое общество продлило прием заявок на участие в профильной смене «Мир открытий» в детском центре «Орленок», сообщает пресс-служба РГО. 

Программа обучения на берегу Черного моря рассчитана на период с 5/6 по 25/26 октября 2021 года. Заявки принимаются до 1 августа.

К участию приглашаются дети и подростки из всех регионов России в возрасте от 11 до 16 лет, учащиеся общеобразовательных учреждений 5–10-х классов, увлеченные географией и смежными науками, а также те, кто ведет активную общественную деятельность в молодежных и детских объединениях.

Участников профильной смены РГО «Мир открытий» ждут увлекательные лекции и мастер-классы известных ученых и путешественников. Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить заявку  и выполнить творческое задание: создать видеоролик на тему одного из экологических праздников.

Всероссийский детский центр «Орленок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации. В июле 2020 года центр отметил свой 60-летний юбилей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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