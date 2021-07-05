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РПЦ: непривитым предстоит замаливать этот грех всю жизнь

РПЦ: непривитым предстоит замаливать этот грех всю жизнь

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что антипрививочники берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь. По мнению священнослужителя, эти люди даже не вспоминают о своих близких и подвергают их опасности.

"Я сейчас постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику для того, чтобы покаяться в том, что они не сделали вакцинацию себе или своим близким и что они стали невольной причиной гибели людей. Они приходят и говорят: "А как мне теперь с этим жить?" А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех. А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке", — рассказал митрополит в эфире телеканала "Россия-24".

Сейчас нужно думать прежде всего о других людях, добавил он. Даже если человек переносит легко COVID-19, то это не значит, что он не распространяет болезнь в обществе.

Ранее Ruposters писал, что американский инфекционист назвал невакцинированных людей "фабриками по производству новых штаммов".

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По материалам: uposters.ru

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