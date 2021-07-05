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РПЛ вошла в топ-10 самых дорогих лиг мира

РПЛ вошла в топ-10 самых дорогих лиг мира

Российская премьер-лига (РПЛ) по общей стоимости всех игроков замкнула десятку рейтинга самых дорогих лиг мира. Спортсмены отечественного чемпионата оцениваются в 979 миллионов евро, говорится в материалах портала Transfermarkt. 

Первое место в рейтинге досталось Английской премьер-лиге (АПЛ). Суммарная стоимость всех ее футболистов составляет 8,56 миллиарда евро. За ней идет итальянская Серия A (4,96 миллиарда евро) и испанская Ла Лига (4,89 миллиарда евро).

В клубном топе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российский чемпионат - восьмой по силе в Старом Свете. Самая дорогая команда страны по оценке Transfermarkt - "Зенит", стоимость всех её футболистов около 167,7 миллиона евро.

Ранее Ruposters писал, что "Спартак" выкупил права на защитника Виктора Мозеса у "Челси".

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По материалам: uposters.ru

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