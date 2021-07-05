Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Семь законов подсознания: как научиться управлять мощной силой мыслей

Семь законов подсознания: как научиться управлять мощной силой мыслей

Психологи и эксперты в области эзотерики считают, что главной движущей силой в жизни человека является его подсознание. Чтобы научиться управлять собой и своей жизнью, важно ознакомиться с законами, по которым наше подсознание работает.


Сила разума и подсознания помогает нам управлять своей судьбой. Не окружающий мир формирует наши мысли, а наоборот. Ознакомьтесь с описанными ниже законами, чтобы научиться менять реальность и избавляться от блоков и барьеров в сознании.

Закон замещения мыслей

Если вы очень сильно хотите перестать переживать или думать о чем-то, у вас не получится просто взять и добиться этого. Любые мысли должны заменяться на другие. Если вы хотите забыть о негативном опыте, необходимо научиться думать о чем-то хорошем. Если в вашем сознании только негативные мысли, придется заменять их на позитивные постепенно. Исправить все взмахом волшебной палочки не получится.

Закон расслабления

Чтобы побороть негативные установки и заменить их на позитивные, нужно расслабить свое сознание. Отличным помощником в этом плане являются медитации. Состояние расслабленности и отстраненности помогает увидеть себя со стороны и заглянуть вглубь сознания.


Закон постоянства

Разум человека активен всегда: во сне, во время работы, во время медитаций и так далее. Что бы вы ни делали, ваш разум всегда работает. Это значит, что концентрация на отрицательных эмоциях и событиях привносит в подсознание что-то плохое. Концентрация на добре и позитиве помогает обрести уверенность в себе. То, что мы впитываем сейчас, определяет наше настоящее и будущее.

Закон гибкости

Если вы будете говорить себе, что вы неудачник, то ваше сознание со временем настроится на эту волну, и поэтому вы потеряете везение. Если вы будете говорить себе «я здоров», «я счастлив», то такими вы со временем и станете. Пользуйтесь аффирмациями на здоровье и исцеление, финансовый успех, против стресса и тревожности, на счастье. Со временем вирусные мысли уйдут, ваше подсознание перестроится, и вы станете лучшей версией себя.

Закон добра

Перестаньте обижаться на своих врагов, таить злобу, завидовать. Все это загрязняет ваше сознание и делает вас несчастными. Не нужно обижаться — нужно прощать. Прощение — то, что может сделать самым сильным того, кто сейчас слабее всех. Неумение же прощать может сделать самым слабым того, кто на вершине.


Закон своевременности

Изменения с подсознанием и нашей жизнью происходят только тогда, когда они нам действительно необходимы. Нужно, чтобы ваши желания и мысли совпадали с настроением. Вы должны всем своим нутром желать чего-то, чтобы это обрело форму.

Закон развития

Нет предела совершенству. Думайте о хорошем каждый день и каждую минуту. Так ваше сознание будет становиться все светлее и светлее. Нет предела тому, насколько позитивными вы можете стать. Думайте о хорошем и действуйте, чтобы получать от жизни только хорошее.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Бактерии из желудка коров способны перерабатывать пластик
Бактерии из желудка коров способны перерабатывать пластик
В Татарстане подготовят педагогов для работы в полилингвальных школах
В Татарстане подготовят педагогов для работы в полилингвальных школах
Костромской «Кванториум» до конца года получит оборудование для создания эффекта виртуальной реальности
Костромской «Кванториум» до конца года получит оборудование для
О вкладе учёных-астрономов в развитие науки узнали ребята из ВДЦ «Смена» в рамках проекта «Умные недели»
О вкладе учёных-астрономов в развитие науки узнали ребята из ВДЦ
В 10 школах Ямала 1 сентября будут открыты центры «Точка роста»
В 10 школах Ямала 1 сентября будут открыты центры «Точка роста»
Белла Хадид, Тина Кунаки, Амбер Валетта и другие на показе Off-White в Париже
Белла Хадид, Тина Кунаки, Амбер Валетта и другие на показе Off-White
Семь законов подсознания: как научиться управлять мощной силой мыслей
Семь законов подсознания: как научиться управлять мощной силой мыслей
После ухода из Афганистана США больше не будут создавать базы в Центральной Азии
После ухода из Афганистана США больше не будут создавать базы в
Найденные в нидерландской реке античные монеты бросали путники, переходя реку вброд
Найденные в нидерландской реке античные монеты бросали путники,
Скончался актер Владимир Меньшов
Скончался актер Владимир Меньшов
Ученые прочитали геном вымершего гигантского лемура
Ученые прочитали геном вымершего гигантского лемура
Джулия Робертс и ее муж поделились редкими личными снимками в честь годовщины свадьбы
Джулия Робертс и ее муж поделились редкими личными снимками в честь

Топ на сегодня

Американский инфекционист назвал невакцинированных людей "фабриками по производству новых штаммов"
Американский инфекционист назвал невакцинированных людей
Хиты, суды, романы и рехабы: история взлетов и падений Бритни Спирс
Хиты, суды, романы и рехабы: история взлетов и падений Бритни Спирс
Звездный Instagram: жара, июль
Звездный Instagram: жара, июль
Поощрительная программа "Миллион призов" для пожилых москвичей продлена до 15 августа
Поощрительная программа "Миллион призов" для пожилых
Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды
Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды

Еще по теме

Внушение мыслей: техники воздействия и способы защитить сознание
Созидательное мышление: как притягивать желаемое силой мысли
Шестое чувство предупреждает об опасности: 5 верных признаков
Что такое генетический код и как его можно поменять силой мысли