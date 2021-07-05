Семь законов подсознания: как научиться управлять мощной силой мыслей

Вадим Карасев

Психологи и эксперты в области эзотерики считают, что главной движущей силой в жизни человека является его подсознание. Чтобы научиться управлять собой и своей жизнью, важно ознакомиться с законами, по которым наше подсознание работает.

Сила разума и подсознания помогает нам управлять своей судьбой. Не окружающий мир формирует наши мысли, а наоборот. Ознакомьтесь с описанными ниже законами, чтобы научиться менять реальность и избавляться от блоков и барьеров в сознании.

Закон замещения мыслей

Если вы очень сильно хотите перестать переживать или думать о чем-то, у вас не получится просто взять и добиться этого. Любые мысли должны заменяться на другие. Если вы хотите забыть о негативном опыте, необходимо научиться думать о чем-то хорошем. Если в вашем сознании только негативные мысли, придется заменять их на позитивные постепенно. Исправить все взмахом волшебной палочки не получится.

Закон расслабления

Чтобы побороть негативные установки и заменить их на позитивные, нужно расслабить свое сознание. Отличным помощником в этом плане являются медитации. Состояние расслабленности и отстраненности помогает увидеть себя со стороны и заглянуть вглубь сознания.

Закон постоянства

Разум человека активен всегда: во сне, во время работы, во время медитаций и так далее. Что бы вы ни делали, ваш разум всегда работает. Это значит, что концентрация на отрицательных эмоциях и событиях привносит в подсознание что-то плохое. Концентрация на добре и позитиве помогает обрести уверенность в себе. То, что мы впитываем сейчас, определяет наше настоящее и будущее.

Закон гибкости

Если вы будете говорить себе, что вы неудачник, то ваше сознание со временем настроится на эту волну, и поэтому вы потеряете везение. Если вы будете говорить себе «я здоров», «я счастлив», то такими вы со временем и станете. Пользуйтесь аффирмациями на здоровье и исцеление, финансовый успех, против стресса и тревожности, на счастье. Со временем вирусные мысли уйдут, ваше подсознание перестроится, и вы станете лучшей версией себя.

Закон добра

Перестаньте обижаться на своих врагов, таить злобу, завидовать. Все это загрязняет ваше сознание и делает вас несчастными. Не нужно обижаться — нужно прощать. Прощение — то, что может сделать самым сильным того, кто сейчас слабее всех. Неумение же прощать может сделать самым слабым того, кто на вершине.

Закон своевременности

Изменения с подсознанием и нашей жизнью происходят только тогда, когда они нам действительно необходимы. Нужно, чтобы ваши желания и мысли совпадали с настроением. Вы должны всем своим нутром желать чего-то, чтобы это обрело форму.

Закон развития

Нет предела совершенству. Думайте о хорошем каждый день и каждую минуту. Так ваше сознание будет становиться все светлее и светлее. Нет предела тому, насколько позитивными вы можете стать. Думайте о хорошем и действуйте, чтобы получать от жизни только хорошее.