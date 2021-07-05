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Скончался актер Владимир Меньшов

Скончался актер Владимир Меньшов

Российский актер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни, сообщил киноконцерн "Мосфильм".

Неделю назад он заразился коронавирусом.

Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году.

Отмечается, что о дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат государственных премий СССР и РСФСР, обладатель премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", член Союза кинематографистов РФ.

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По материалам: uposters.ru

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