Стало известно, сколько «Днепр» просит у европейских клубов за Довбика
Сегодня, 17:05 Алексей Вольцев
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик может продолжить свою карьеру в Европе. На футболиста претендует ряд европейских клубов. Среди кандидатов называются «Торино», «Реал Сосьедад», «Марсель» и «Фиорентина».
Итальянкой прессе удалось узнать, сколько «Днепр» потребует за своего футболиста. Украинский клуб расстанется с Довбиком за 10 миллионов евро.
Напомним, что Довбик стал героем матча Швеция – Украина. Нападающий забил гол на последних минутах второго экстра-тайма и вывел украинцев в четвертьфинал Евро-2020.
По материалам: gogetnews.info