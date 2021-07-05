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Стало известно, сколько «Днепр» просит у европейских клубов за Довбика

Стало известно, сколько «Днепр» просит у европейских клубов за Довбика
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик может продолжить свою карьеру в Европе. На футболиста претендует ряд европейских клубов. Среди кандидатов называются «Торино», «Реал Сосьедад», «Марсель» и «Фиорентина».

Итальянкой прессе удалось узнать, сколько «Днепр» потребует за своего футболиста. Украинский клуб расстанется с Довбиком за 10 миллионов евро.
Напомним, что Довбик стал героем матча Швеция – Украина. Нападающий забил гол на последних минутах второго экстра-тайма и вывел украинцев в четвертьфинал Евро-2020.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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