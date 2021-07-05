Стало известно, сколько «Днепр» просит у европейских клубов за Довбика

Алексей Вольцев

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик может продолжить свою карьеру в Европе. На футболиста претендует ряд европейских клубов. Среди кандидатов называются «Торино», «Реал Сосьедад», «Марсель» и «Фиорентина».Итальянкой прессе удалось узнать, сколько «Днепр» потребует за своего футболиста. Украинский клуб расстанется с Довбиком за 10 миллионов евро.Напомним, что Довбик стал героем матча Швеция – Украина. Нападающий забил гол на последних минутах второго экстра-тайма и вывел украинцев в четвертьфинал Евро-2020.