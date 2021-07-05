Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Темой программы «Образовательная среда» станет воспитание в школе

Темой программы «Образовательная среда» станет воспитание в школе

Темой программы «Образовательная среда» станет воспитание в школе

С 1 сентября реализация рабочих программ по воспитанию станет неотъемлемой частью жизни каждой школы. Этому предшествовала масштабная подготовка, которая коснулась всех сегментов образовательного процесса. Так, с марта 2021 года в десяти регионах в формате апробации была введена новая должность советника директора по воспитательной работе, для дошкольных организаций был разработан проект примерной программы воспитания, стартовала апробация и экспертиза программы на базе сети детских садов – инновационных площадок.

Экспертами программы «Образовательная среда» станут представители школ, родители и детские психологи: они обсудят, как повлияют нововведения на образовательный процесс.
 
Трансляция начнется 7 июля в 15 часов по московскому времени.

Эксперты:
Анна Деменева, начальник Департамента образования г. Перми,
Алексей Гусев, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации,
Наталия Махно, педагог-психолог, руководитель психологической службы Обрсоюза,
Наталья Волкова, заместитель директора ГБОУ СОШ № 96 Калининского района Санкт-Петербурга.
Модераторы программы – Наталья Шадрина, эксперт Национального союза педагогов, и Владимир Шулов, эксперт Обрсоюза.

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

Следите за тематикой программ в наших анонсах!

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Темой программы «Образовательная среда» станет воспитание в школе
Темой программы «Образовательная среда» станет воспитание в школе
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гвен Стефани и Блейк Шелтон поженились
Гвен Стефани и Блейк Шелтон поженились
Курьеров-велосипедистов могут обязать сдавать экзамены на ПДД
Курьеров-велосипедистов могут обязать сдавать экзамены на ПДД
Полезные свойства мяты и сферы ее применения
Полезные свойства мяты и сферы ее применения
РПЛ вошла в топ-10 самых дорогих лиг мира
РПЛ вошла в топ-10 самых дорогих лиг мира
Магические свойства золота
Магические свойства золота
Американский отставной военный сравнил армии США и России с Tesla и "Запорожцем"
Американский отставной военный сравнил армии США и России с Tesla и
Вертолёт Ми-2 рухнул в поле в Кабардино-Балкарии
Вертолёт Ми-2 рухнул в поле в Кабардино-Балкарии
Праздник Ивана Купалы в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: лучшие гадания в домашних условиях
Праздник Ивана Купалы в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: лучшие гадания
ПСЖ предложил Месси более выгодный контракт, чем "Барселона"
ПСЖ предложил Месси более выгодный контракт, чем "Барселона"
Лунный день сегодня 5 июля 2021 года
Лунный день сегодня 5 июля 2021 года

Топ на сегодня

"Постановщика это заводит": Садальский назвал Богомолова "явным куколдом"
"Постановщика это заводит": Садальский назвал Богомолова
Американский инфекционист назвал невакцинированных людей "фабриками по производству новых штаммов"
Американский инфекционист назвал невакцинированных людей
Магические свойства платины
Магические свойства платины
Папарацци засняли Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на прогулке в Хэмптоне
Папарацци засняли Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на прогулке в
Звездный Instagram: жара, июль
Звездный Instagram: жара, июль

Еще по теме

Подготовка к профессиям будущего станет темой онлайн-программы «Образовательная среда»
В школах Ставрополья появятся советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты расскажут об особенностях введения в пилотных регионах должности советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями
На семинаре Института стратегии образования РАО обсудят программы воспитания в школе