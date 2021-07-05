Темой программы «Образовательная среда» станет воспитание в школе

Анастасия Иванова

С 1 сентября реализация рабочих программ по воспитанию станет неотъемлемой частью жизни каждой школы. Этому предшествовала масштабная подготовка, которая коснулась всех сегментов образовательного процесса. Так, с марта 2021 года в десяти регионах в формате апробации была введена новая должность советника директора по воспитательной работе, для дошкольных организаций был разработан проект примерной программы воспитания, стартовала апробация и экспертиза программы на базе сети детских садов – инновационных площадок.

Экспертами программы «Образовательная среда» станут представители школ, родители и детские психологи: они обсудят, как повлияют нововведения на образовательный процесс.



Трансляция начнется 7 июля в 15 часов по московскому времени.

Эксперты:

Анна Деменева, начальник Департамента образования г. Перми,

Алексей Гусев, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации,

Наталия Махно, педагог-психолог, руководитель психологической службы Обрсоюза,

Наталья Волкова, заместитель директора ГБОУ СОШ № 96 Калининского района Санкт-Петербурга.

Модераторы программы – Наталья Шадрина, эксперт Национального союза педагогов, и Владимир Шулов, эксперт Обрсоюза.

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

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