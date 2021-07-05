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Ученые прочитали геном вымершего гигантского лемура

Ученые прочитали геном вымершего гигантского лемура

Международная группа ученых успешно секвенировала ядерный геном Megaladapis edwardsi — вида лемуров, который вымер примерно 1200 лет назад.

Гигантские лемуры обитали на Мадагаскаре с плейстоцена до исторического времени, возможно, они еще оставались на острове в эпоху первых посещений его европейцами. Их насчитывалось до полутора десятков видов. Палеонтологи относят их к семейству мегаладапидов (Megaladapidae) и подсемействам палеопропитековых (Palaeopropithecinae) и археолемуров (Archaeolemurinae) инфраотряда лемурообразных. Вес самого крупного из них (Archaeoindris fontoynonti) достигал 200 килограммов. Обликом и образом жизни этот вид напоминал гориллу. Другой вид (Megaladapis edwardsi) был ростом около 1,3 метра и весил до 85 килограммов. Он, подобно австралийским коалам, проводил время, сидя на толстых ветвях и питаясь листвой. Были и более мелкие виды, весившие от 10 до 25 килограммов. Самый крупный современный вид лемуров — короткохвостый индри (Indri indri) — весит максимум 10 килограммов. Крупные лемуры исчезли на Мадагаскаре во многом из-за людей, который охотились на них и уничтожали леса. Самые поздние находки останков гигантских лемуров по радиоуглеродному датированию относятся к XIV–XV векам новой эры. В 1638 году французский путешественник Этьен де Флакур записал рассказ жителей острова о существе по имени тратратратра размером с двухгодовалого теленка, который, возможно, был представителем палеопропитековых.

Чтобы секвенировать ядерный геном Megaladapis edwardsi, Джордж Перри (George Perry) из Университета штата Пенсильвания и его коллеги извлекли ДНК из челюстной кости возрастом 1475 лет, обнаруженной в Белоха-Анавоха на крайнем юге Мадагаскара.

«Предыдущие исследования, основанные на сравнении черепа и зубов, показывали, что Megaladapis edwardsi был тесно связан с с современным ласковидным лемуром (Lepilemur mustelinus), — говорит один из авторов работы Стефани Марчиньяк (Stephanie Marciniak). — Однако наш генетический анализ показал, что вымерший лемур более близок к нынешнему краснолобому лемуру (Eulemur rufifrons)».

Помимо живых лемуров, исследователи сравнили геном Megaladapis edwardsi с геномами десятков более отдаленных видов, в том числе ринопитеков, которые питаются листьями, и лошадей, которые едят травянистые растения. «Мы обнаружили сходство между Megaladapis edwardsi и этими двумя видами в некоторых генах, которые кодируют белковые продукты, участвующие в биоразложении растительных токсинов и в усвоении питательных веществ, что согласуется с данными стоматологических исследований, свидетельствующих, что Megaladapis edwardsi питался листьями», — говорит Стефани Марчиньяк.

В частности, ученые определили у гигантского ленивца и ринопитека сходные гены, связанные с гидролазами, а между Megaladapis edwardsi и лошадью — гены, определяющие развитие щеточной каймы — совокупности микроворсинок диаметром не более 100 нанометров, покрывающих поверхность эпителиальных клеток кишечника. «Гидролазы помогают расщеплять содержащиеся в растениях токсины, в то время как микроворсинки играют решающую роль в усвоении питательных веществ в кишечнике», — говорит Стефани Марчиньяк.

Результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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По материалам: polit.ru

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