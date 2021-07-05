В 10 школах Ямала 1 сентября будут открыты центры «Точка роста»

Алексей Вольцев

В 10 школах Ямала 1 сентября будут открыты центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Ноябрьское телевизионное информационное агентство «МИГ».

Также в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в регионе для 77 школ и четырех колледжей закуплены более 3 тысяч ноутбуков.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.