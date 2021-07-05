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В Амурской области по программе «Земский учитель» заняты все вакансии на 2021 год

В Амурской области по программе «Земский учитель» заняты все вакансии на 2021 год

В Амурской области по программе «Земский учитель» заняты все вакансии на 2021 год, по федеральной программе будет трудоустроен 41 педагог, сообщает газета «Комсомольская правда». 

Учителя будут работать в 38 школах, расположенных в 36 поселениях 24 муниципальных образований региона. Планируется трудоустроить 16 учителей иностранного языка, 16 – физико-математических дисциплин, 6 преподавателей русского языка и литературы, 1 – истории и обществознания, 2 – химии и биологии. По 35 вакансиям педагогам будет предоставлено жилье, по шести – предусмотрена компенсация части расходов на его аренду.

«В Амурской области заняты все вакансии земских учителей на 2021 год. В прошлом году в регионе было трудоустроено 47 земских учителей. В целом приезжие педагоги дают положительный отзыв о регионе. В некоторых территориях (например, Шимановске, Благовещенском, Тындинском, Ромненском районах) они приглашают работать в Приамурье своих коллег из других субъектов. В нашей области «земским учителям» дается полный простор для самореализации. К примеру, двое из них приняли участие в областном конкурсе «Учитель года», где учительница из Норска (Селемджинский район) стала призером и была поощрена финансово», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

# Общество
По материалам: edu.ru

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