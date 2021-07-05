В «Артеке» стартует восьмая смена

Влада Некрасова

В Международном детском центре «Артек» стартовала восьмая смена «Артек» – волшебный киномир», сообщает пресс-служба детского центра. Смена продлится с 4 июля по 25 июля и объединит более 2400 ребят, интересующихся киноискусством.

В рамках восьмой смены школьники смогут попробовать себя в самых разны ролях: от продюсеров до актеров. Они будут создавать кинопроекты, учиться воспринимать, анализировать фильмы и выполнять творческие задания в коллективе. Кроме этого, ребят ждет множество мероприятий, которые развернутся в рамках смены.

Так, 8 июля в «Артеке» пройдет церемония открытия финала конкурса «Большая перемена», который призван помочь учащимся раскрыть свои способности. В этом году участие принимали не только старшеклассники, но и ученики средней школы. Среди школьников 5-7 классов будут выбраны 300 победителей, которые поучаствуют в «путешествии мечты» на поезде «Большая перемена», который едет от Москвы до Владивостока и обратно.

9-10 июля в «Артеке» будет реализован проект «Звездный десант», гостями которого станут мастера спорта, олимпийские чемпионы, телеведущие и актеры.

Кроме того, с 14 по 21 июля в «Артеке» пройдет детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». Ребята смогу поучаствовать в мастер-классах, посмотреть разные фильмы и, конечно, встретиться с деятелями киноискусства. Интересно то, что сами артековцы смогут стать частью жюри фестиваля вместе с известными работниками сферы кино – результаты работы Большого жюри будут переданы Малому детскому жюри для подведения итогов голосования.

Фестиваль на базе МДЦ «Артек» проходит 29 лет и уже стал традицией. В этом году он посвящен памяти великого актера, народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового, возглавлявшего «Алые паруса Артека» почти 30 лет.

В рамках 8 смены в детском центре пройдет также третий очный этап конкурса «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке». Финалисты смогут поучаствовать в заседаниях комитета Детской Модели ООН, а ключевым событием программы станет дипломатический бал 19 июля.