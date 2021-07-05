Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В «Артеке» стартует восьмая смена

В «Артеке» стартует восьмая смена

В Международном детском центре «Артек» стартовала восьмая смена «Артек» – волшебный киномир», сообщает пресс-служба детского центра. Смена продлится с 4 июля по 25 июля и объединит более 2400 ребят, интересующихся киноискусством.

В рамках восьмой смены школьники смогут попробовать себя в самых разны ролях: от продюсеров до актеров. Они будут создавать кинопроекты, учиться воспринимать, анализировать фильмы и выполнять творческие задания в коллективе. Кроме этого, ребят ждет множество мероприятий, которые развернутся в рамках смены.

Так, 8 июля в «Артеке» пройдет церемония открытия финала конкурса «Большая перемена», который призван помочь учащимся раскрыть свои способности. В этом году участие принимали не только старшеклассники, но и ученики средней школы. Среди школьников 5-7 классов будут выбраны 300 победителей, которые поучаствуют в «путешествии мечты» на поезде «Большая перемена», который едет от Москвы до Владивостока и обратно.

9-10 июля в «Артеке» будет реализован проект «Звездный десант», гостями которого станут мастера спорта, олимпийские чемпионы, телеведущие и актеры.

Кроме того, с 14 по 21 июля в «Артеке» пройдет детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». Ребята смогу поучаствовать в мастер-классах, посмотреть разные фильмы и, конечно, встретиться с деятелями киноискусства. Интересно то, что сами артековцы смогут стать частью жюри фестиваля вместе с известными работниками сферы кино – результаты работы Большого жюри будут переданы Малому детскому жюри для подведения итогов голосования.

Фестиваль на базе МДЦ «Артек» проходит 29 лет и уже стал традицией. В этом году он посвящен памяти великого актера, народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового, возглавлявшего «Алые паруса Артека» почти 30 лет.

В рамках 8 смены в детском центре пройдет также третий очный этап конкурса «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке». Финалисты смогут поучаствовать в заседаниях комитета Детской Модели ООН, а ключевым событием программы станет дипломатический бал 19 июля.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Идею цифрового портфолио поддержали 60% семей с детьми школьного возраста
Идею цифрового портфолио поддержали 60% семей с детьми школьного
В «Артеке» стартует восьмая смена
В «Артеке» стартует восьмая смена
В Краснодарском крае откроется новый центр «IT-куб»
В Краснодарском крае откроется новый центр «IT-куб»
Моника Беллуччи с младшей дочерью Леони в Портофино: новые фото
Моника Беллуччи с младшей дочерью Леони в Портофино: новые фото
Генконсульство РФ в Афганистане прекратило работу из-за наступления боевиков
Генконсульство РФ в Афганистане прекратило работу из-за наступления
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 июля 2021 года
В Дагестане в следующем году построят Дом «Юнармии»
В Дагестане в следующем году построят Дом «Юнармии»
Орлята проектируют роботов и создают город будущего
Орлята проектируют роботов и создают город будущего
РПЦ: непривитым предстоит замаливать этот грех всю жизнь
РПЦ: непривитым предстоит замаливать этот грех всю жизнь
Деми Мур проводит летние каникулы с дочерью Румер в Греции
Деми Мур проводит летние каникулы с дочерью Румер в Греции
Бактерии из желудка коров способны перерабатывать пластик
Бактерии из желудка коров способны перерабатывать пластик
В Татарстане подготовят педагогов для работы в полилингвальных школах
В Татарстане подготовят педагогов для работы в полилингвальных школах

Топ на сегодня

Хиты, суды, романы и рехабы: история взлетов и падений Бритни Спирс
Хиты, суды, романы и рехабы: история взлетов и падений Бритни Спирс
Поощрительная программа "Миллион призов" для пожилых москвичей продлена до 15 августа
Поощрительная программа "Миллион призов" для пожилых
Турция поставит Украине корвет и БПЛА
Турция поставит Украине корвет и БПЛА
Селена Гомес снялась в лукбуке своей новой коллекции купальников
Селена Гомес снялась в лукбуке своей новой коллекции купальников
В совет директоров "Зарубежнефти" вошел экс-премьер Франции
В совет директоров "Зарубежнефти" вошел экс-премьер Франции

Еще по теме

В «Артеке» стартовала смена «Салют, Победа!»
В «Артеке» стартовала завершающая смена года
Школьники 5–7-х классов смогут отправиться в путешествие по России и отдохнуть в «Артеке»
В «Артеке» стартовала седьмая смена