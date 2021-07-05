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В Дагестане в следующем году построят Дом «Юнармии»

В Дагестане в следующем году построят Дом «Юнармии»

В Дагестане в следующем году планируется строительство Дома «Юнармии», сообщает Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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